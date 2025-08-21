El exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, es el responsable de la última reforma de pensiones en España que no ataja el grave problema del déficit de la Seguridad Social, un déficit que irá a más en los próximos años con más jubilados que trabajadores.

La ‘pirámide invertida’ de la Seguridad Social: 5,3 millones de jubilados más en España por solo 1,8 millones de nuevos trabajadores

En la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas en España pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral, lo que supone que solo cubrirán un tercio de esas salidas, según un informe de la Fundación Adecco. Esta situación invierte totalmente la pirámide de la Seguridad Social y da argumentos a los que apuntan a que el sistema de las pensiones públicas sigue lo que se conoce como ‘estafa Ponzi’ o ‘estafa piramidal’, donde los que entran en el mercado laboral (nuevos trabajadores) pagan a los salen (jubilados). El problema es cuando esa relación se invierte, como puede suceder en España, con más personas pasivas que activas que no puede hacer frente a las pensiones, por lo que la estafa del Estado está consumada.

Según un estudio publicado este jueves, el reto demográfico «se acelera» en España y el fenómeno migratorio será clave para paliar la falta de relevo generacional.

La previsión es que en la próxima década se incorporen al mercado de trabajo 1,82 millones de jóvenes, frente a los 5,31 millones que se jubilarán

En los próximos diez años -detalla el informe realizado con datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA)- se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 1,82 millones de personas que ahora tienen entre 6 y 15 años, una cifra que está lejos de los 5,31 millones personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral.

El fenómeno migratorio, añade, será clave para paliar la falta de relevo generacional, ya que se espera que entre 2026 y 2035 lleguen a España 4,6 millones de extranjeros, de los que aproximadamente un 80 % estará en edad laboral y el 70 % buscará activamente empleo (2,5 millones de personas).

«Debemos cualificar y recualificar al talento, autóctono y migrante, con políticas activas ambiciosas: formación digital y técnica, homologación ágil de títulos, acreditación de competencias y combatiendo la discriminación laboral», apunta la Fundación Adecco.

Junto a esto, el informe subraya la necesidad de apostar por el talento sénior y pide «retener y reenganchar» a los mayores de 50 años mediante fórmulas laborales flexibles.

«En un país con déficit de relevo, discriminar por edad es un completo contrasentido: implica prescindir de más del 35 % de la población activa y desaprovechar experiencia y madurez», añade.

También apunta que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la automatización optimizarán y transformarán muchos puestos de trabajo, «incrementando la productividad y permitiendo que la fuerza laboral existente cubra mejor las necesidades del mercado».