La ‘vuelta al cole’ vuelve con un 12% menos de vacantes de empleo en el sector

Educación y formación se sitúa como la categoría que mejores números presenta en la comparativa mensual, precisamente coincidiendo con el regreso del curso escolar, lo que se conoce popularmente como ‘la vuelta al cole’. En este sentido, registra más de 5.000 vacantes en la plataforma en agosto, lo que representa un aumento del 17% frente a julio, mes el que finaliza el curso, y en el que contabilizó 4.280 puestos de trabajo. En la comparativa interanual, sin embargo, desciende un 12% respecto al mismo mes del año anterior, según InfoJobs.

Respecto a los profesionales más demandados en la categoría, la lista la encabezan monitor/a de ocio y tiempo libre, con 890 vacantes, profesor/a de escuela de idiomas (470), cuidador/a infantil (451), profesor/a de educación secundaria y bachillerato (378) y formador/a en TIC, con 237 puestos de trabajo.

En cuanto a candidatos, educación y formación ha registrado un total de 32.558 personas inscritas.

Profesiones, artes y oficios; y compras, logística y almacén, las notas positivas en la comparativa interanual

Por otra parte, tanto en las comparativas mensuales como en las interanuales, la mayoría de las categorías profesionales descienden en agosto, salvo alguna excepción. Es el caso de compras, logística y almacén que, con 26.741 vacantes totales, es la que más puestos de trabajo registra en el mes de agosto. Esto representa un aumento del 3,5% respecto a 2024 y un acumulado en lo que va de año de 193.442, lo que también supone un aumento del 12% frente al mismo periodo del año anterior. En la comparación mensual desciende un 11%. Por su lado, profesiones, artes y oficios sigue la misma dinámica y crece un 9% en el acumulado del año respecto a 2024. En agosto registra 21.959 vacantes y aumenta un 16% frente al año anterior, aunque baja un 17% respecto a julio.

En lo que respecta a candidatos, profesiones, artes y oficios; y compras, logística y almacén han registrado un total de 26.234 y 66.198 candidaturas respectivamente.