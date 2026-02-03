Pilar Alegría, la exministra candidata del PSOE de Sánchez a la presidencia de Aragón, se pegará el batacazo, según pronostican todas las encuestas, pero los socialistas intentan no perder ahora mucho voto entre los pensionistas.

Las elecciones en Aragón salvan a los pensionistas

El próximo domingo 8 de febrero hay elecciones autonómicas en Aragón y ese motivo ha provocado que el Gobierno, que hasta ahora se había negado en rotundo a trocear el decreto sobre la revalorización de las pensiones, que también incluía una salvaguarda que libraba a los okupas de los desahucios, haya aceptado presentar esa medida por separado. Pilar Alegría, la exministra candidata del PSOE de Sánchez a la presidencia de Aragón, se pegará el batacazo, según pronostican todas las encuestas, pero los socialistas intentan no perder ahora mucho voto entre los pensionistas para que el resultado no sea aún más dramático de lo que se espera.

Y el anuncio no ha vendido desde el PSOE, sino del PNV, el socio satélite de Sánchez en el Congreso. Dicen los nacionalistas vascos con aspiraciones independentistas, que el Gobierno va a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, por lo que aplaude que el Ejecutivo haya aceptado un «acuerdo de mínimos» que permitirá seguir negociando mejoras en materia de vivienda.

El Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.

Con la ley ‘ómnibus’, el Gobierno de Sánchez pretendía contentar más a Podemos y Sumar con sus protección a los okupas que a los jubilados con las revalorización de sus pensiones

Todo ello, después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley ‘ómnibus’ que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la que favorecía la okupación ilegal de viviendas amparándose en el término «vulnerabilidad», perjudicando y sañando económicamente a cientos de miles de pequeños propietarios.

En un comunicado, el Grupo Parlamentario Vasco celebra que el Gobierno haya ampliado, tal y como le reclamaban, el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, explica, incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que solo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler.

De esta forma, apuntan desde la formación vasca, se tiene en cuenta la situación de estas personas y se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos.

Sumar también cede y renuncia a colar su protección a los okupas entre la subida de los pensionistas

Sumar ha anunciado que el Consejo de Ministros ha decidido trocear el decreto ómnibus y aprobar este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas del denominado escudo social.

Esta formación asegura que el PP «ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia».

Podemos prefiere no aprobar la revalorización de las pensiones antes de renunciar a proteger a los okupas

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado su rechazo al acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PNV para excluir de la moratoria antidesahucios los casos de propietarios con una única vivienda en alquiler. «Asco absoluto», ha afirmado en su cuenta de X.

«Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que ‘sólo’ tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto», ha escrito Belarra en esa red social