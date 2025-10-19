Los motivos del desplome de las criptomonedas

Sara Anguera. El mercado global de criptomonedas ha vuelto a teñirse de rojo esta semana, arrastrado por una combinación de factores que van desde la incertidumbre en los mercados bursátiles hasta la resaca de las masivas liquidaciones de la semana pasada. Bitcoin, el principal activo digital, cayó este jueves hasta los 108.000 dólares, mientras la capitalización total del mercado cripto descendió un 2,2% en las últimas 24 horas, situándose en torno a los 3,7 billones de dólares.

El retroceso afecta a la mayoría de los principales activos digitales, incluidos Ethereum, Solana, XRP, Bless, Synthentix y Plasma, que han sufrido fuertes caídas tras un periodo de fuertes ganancias.

La agitación en los mercados tradicionales afectó a las criptomonedas

El debilitamiento del mercado de criptomonedas ha coincidido con un nuevo episodio de inestabilidad en Wall Street. El Dow Jones y el Nasdaq 100 registraron pérdidas superiores al 0,7%, a pesar de los sólidos resultados empresariales de compañías tecnológicas como Taiwan Semiconductor y ASML.

El descenso de las acciones se explica, en parte, por las preocupaciones en torno a los bancos regionales estadounidenses, después de que entidades como Western Alliance y Zions Bancorporation reportaran deterioros significativos en sus carteras de préstamos, algunos vinculados a casos de fraude. Estos acontecimientos reavivan los temores de inestabilidad financiera, apenas dos años después de los colapsos de Silicon Valley Bank y First Republic.

Históricamente, el mercado de criptomonedas ha mostrado una correlación estrecha con la renta variable estadounidense, lo que explica en parte el comportamiento bajista actual. La prolongación del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 100% a productos chinos, han contribuido a reforzar el nerviosismo inversor.

El efecto dominó de las liquidaciones

La caída actual tiene su origen en el evento de liquidación masiva ocurrido el pasado viernes, considerado uno de los mayores de la historia del sector. En apenas unas horas, más de 19.000 millones de dólares en posiciones apalancadas fueron liquidados, arrastrando consigo a 1,6 millones de operadores y provocando un efecto dominó que llevó a pérdidas generalizadas del 20% en las principales criptomonedas.

Durante el episodio, el valor total del mercado llegó a desplomarse desde 4,09 billones hasta 3,24 billones de dólares, antes de recuperar parte de las pérdidas. Algunas criptomonedas entre las 100 mayores llegaron a sufrir caídas superiores al 80%, como ATOM (-99%), SUI (-84%), APT (-85%) o LINK (-65%). Incluso la criptomoneda WLFI, promovida por la familia Trump, se hundió un 60%.

Este tipo de episodios revela la alta exposición del mercado a la especulación apalancada, en la que los inversores operan con dinero prestado. Cuando los precios caen, las plataformas exigen márgenes adicionales; si no se pueden cubrir, las posiciones son forzadas a la venta, provocando una reacción en cadena de liquidaciones.

A diferencia de los mercados regulados, el ecosistema cripto carece de mecanismos automáticos de protección, como las subastas de volatilidad o los límites temporales a las caídas. La ausencia de supervisión permite, además, diferencias sustanciales de precios entre exchanges, lo que genera oportunidades de arbitraje pero también agrava la inestabilidad.

Toma de beneficios y retrasos regulatorios

Otra de las causas del descenso actual es la toma de beneficios por parte de los inversores en algunos de los activos que habían registrado subidas más pronunciadas en las últimas semanas. Bless Network, por ejemplo, cayó un 58% desde su máximo semanal tras haber escalado un 1.000% en pocos días. Synthentix (SNX) perdió un 45%, después de haber ganado más del 400% desde su mínimo mensual.

A esto se suma el retraso en la aprobación de nuevos ETF de criptomonedas, consecuencia del cierre parcial del gobierno estadounidense. Los fondos cotizados vinculados a Solana y XRP permanecen a la espera de autorización, mientras que se han registrado salidas netas de capital en los ETF de Bitcoin y Ethereum, lo que refleja una menor demanda institucional.

Un mercado en busca de madurez

El episodio ha reavivado el debate sobre la naturaleza del Bitcoin como “oro digital”. En apenas minutos, la principal criptomoneda del mundo puede perder más de un 20% de su valor, lo que pone en entredicho su papel como activo refugio frente a la volatilidad financiera. En contraste, durante las turbulencias recientes, el oro se mantuvo por encima de los 4.000 dólares por onza y el dólar se fortaleció frente al euro.

Los analistas coinciden en que la volatilidad estructural del mercado de criptomonedas se mantendrá mientras persistan los altos niveles de apalancamiento y la ausencia de regulación efectiva. En este sentido, la nueva normativa europea MiCA (Markets in Crypto-Assets) podría representar un punto de inflexión, al introducir controles sobre los emisores y plataformas de negociación.

En definitiva, el colapso de la última semana deja al descubierto las fragilidades inherentes del ecosistema cripto: su fuerte dependencia del apalancamiento, la falta de mecanismos de protección y su alta correlación con los mercados tradicionales.

Aunque la recuperación parcial del mercado muestra que aún existe liquidez y apetito especulativo, los acontecimientos recientes subrayan que la inversión en criptomonedas sigue siendo una apuesta de alto riesgo, especialmente cuando se realiza mediante instrumentos apalancados.

En un entorno global de incertidumbre económica, los inversores parecen redescubrir una vieja lección: en tiempos de volatilidad, el oro y el dólar siguen siendo los verdaderos refugios, no el Bitcoin.