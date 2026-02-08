Los seis grandes bancos cotizados ganan un 7% más, pese al pinchazo del Sabadell

Los seis principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- ganaron en conjunto 34.000 millones en 2025, un 7 % más que un año antes, con lo que lograron un nuevo récord, gracias al tirón del negocio en España y la diversificación geográfica, y pese al pinchazo del Sabadell, que el único que reduce sus ganancias.

Banco Santander, líder por beneficios

Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 14.101 millones de euros en 2025, un 12 % más que un año antes, un nuevo récord para el grupo, gracias a la buena evolución de los ingresos y la mejora de la eficiencia. El grupo alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio, y solo en los últimos tres meses de 2025 ganó 3.764 millones de euros, un 15 % más, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

El Santander, que por cuarto año mejora sus cuentas hasta niveles históricos, continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3 %.

Además, ha informado de que su consejo de administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros, con el que el banco va retirando títulos del mercado para que aumente de esa forma la participación de cada accionista en el capital.

Récord para BBVA

Carlos Torres Vila, presidente del BBVA.

El grupo BBVA ganó 10.511 millones de euros en 2025, un 4,5 % más que el año anterior, obteniendo un beneficio récord que supera por primera vez los 10.500 millones, impulsado por los ingresos recurrentes del negocio bancario. El BBVA elevó su margen de intereses un 4 %, hasta los 26.280 millones.

La entidad, hasta hace unos meses inmersa en su opa sobre el Banco Sabadell, distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo por acción de 92 céntimos en efectivo, el mayor de su historia y que supondrá el abono de 5.249 millones, un 31 % más que en 2024.

El banco ya pagó 32 céntimos de euro brutos por acción el pasado 7 de noviembre, cantidad a la que se sumarán 60 céntimos de euro brutos por acción, que se pagarán previsiblemente en abril y que elevarán el dividendo con cargo a 2025 a esos 92 céntimos.

BBVA anunció, además, en diciembre un plan de recompra de títulos por valor de 3.960 millones de euros, del que ya está en marcha un primer tramo de 1.500 millones y del que ya se ha ejecutado el 42,8 %.

Caixabank sube su beneficio un 1,8%

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank.

El Grupo CaixaBank ha registrado un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que en el ejercicio anterior (5.787 millones), gracias a una intensa dinámica comercial, que ha favorecido un fuerte crecimiento del negocio en un contexto de contención de tipos de interés, y a una fortaleza financiera que se ha reforzado a lo largo del año.

CaixaBank, con más de 664.000 millones de euros en activos, presta servicio a 20,7 millones de clientes en España y Portugal a través de una red que supera las 4.500 oficinas. La entidad, con una clara vocación de servicio al cliente y una plataforma única de distribución omnicanal, alcanza elevadas cuotas de mercado en España, donde además gana 390.000 clientes netos durante 2025.

La entidad cierra el primer año de su Plan Estratégico 2025-2027 superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes, en un entorno macroeconómico en España que ha evolucionado mejor de lo estimado. El Grupo mantiene el foco en la transformación, aprovechando la tecnología para impulsar la actividad comercial y mejorar la experiencia de cliente.

Banco Sabadell, el único de los bancos cotizados que reduce el beneficio

Marc Armengol, Josep Oliu y César González-Bueno.

En su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, el Banco Sabadell ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior, tras ver reducido el margen de intereses.

En un contexto de bajadas de tipos, el margen se ha situado en 4.837 millones de euros, un 3,7 % por debajo de 2024, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la entidad, que ha avanzado un plan de recompra de acciones de 800 millones.

A pesar de que las comisiones netas se han elevado hasta 1.384 millones (un 2 % más), los ingresos del negocio bancario -margen de intereses más comisiones- se sitúan en 6.221 millones, un 2,5 % menos que el ejercicio anterior, ha indicado el Sabadell, que ayer anunció que Marc Armengol sustituirá a partir de mayo a César González-Bueno como consejero delegado.

Sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, ha precisado el banco, el beneficio neto habría crecido un 3,4 % interanual, «apoyado en la mejora de la calidad de los activos y la reducción de las provisiones, así como en el fuerte impulso de los volúmenes de crédito y recursos en España».

«Cerramos el ejercicio cumpliendo con los compromisos asumidos con el mercado, lo que nos permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 y anunciar un ambicioso programa de recompra de acciones que eleva al entorno del 9 % la retribución ordinaria al accionista en el año», ha señalado en un comunicado González-Bueno.

Bankinter supera por primer vez la barrera de los 1.000 millones

Gloria Ortiz, CEO de Bankinter.

El Grupo Bankinter cierra un ejercicio 2025 con crecimientos a doble dígito en sus beneficios, que superan por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros, gracias a un impulso comercial cada vez más diversificado en todos los negocios y geografías en las que el banco opera, y a una focalización estratégica hacia los productos y actividades de mayor aportación de valor. El año ha resultado muy positivo en todas las cifras del balance, con crecimientos tanto en la cartera de crédito como en recursos, especialmente los gestionados fuera de balance, que vuelven a cerrar otro año histórico.

El Grupo Bankinter alcanza en 2025, año en el que ha celebrado su 60º aniversario, un beneficio antes de impuestos de 1.535 millones de euros, un 12,9% más que en 2024. En cuanto al beneficio neto se sitúa en 1.090 millones de euros, lo que significa un alza del 14,4% frente al ejercicio precedente.

Resultados históricos para Unicaja

El Grupo Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. Este resultado se apoya en un margen de intereses robusto, de 1.495 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas (2,8% interanual) y la reducción de la partida ‘Provisiones o reversión de provisiones’ y de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito[1] (88 millones de euros en 2024).

La entidad ha cumplido todas las guías comunicadas al mercado en las principales métricas, gracias a la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027, que impulsa la dinámica comercial, con un incremento en el año del 3% del volumen de negocio de clientes. De hecho, el resultado neto y el margen de intereses han superado la guía inicial en un 26% y un 7% respectivamente. El mayor crecimiento del margen bruto (2,6% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia estable en el 45,5%, pese al aumento interanual del 5,3% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital,mejora en 1,3 p.p. respecto a diciembre de 2024, alcanzando el 12,1%.