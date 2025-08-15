Ránking Shanghái 2025: ni una universidad española entre las 100 mejores del mundo

Ni una sola de las numerosas universidades públicas y privadas que existen en España está entre las 100 mejores del mundo. La Universidad Autónoma de Barcelona, que es la mejor de España, según el Ránking Shanghái 2025, está situada en el tramo comprendido del puesto 151 al 200. Unos datos que distan mucho del ránking de economías mundiales, donde espala ocupa el puesto 15, o el de la Unión Europea, donde es el cuarto.

Aña tras año, las universidades españoles repiten puestos o registran solo pequeñas variaciones en el Ránking Shanghái, donde distan mucho de estar entre las mejores valoradas por indicadores objetivos relacionados con la investigación, como el número de artículos publicados en revistas de alto impacto, el número de investigadores altamente citados, y el número de premios Nobel y medallas Fields entre profesores y alumnos.

Así, en este de 2025 vuelven a ser 36 las que se sitúan entre las 1.000 mejores del mundo, pero todas ellas muy alejadas de los puestos de cabeza. Son las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria, según el Ránking Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa publicada este viernes.

Pocos cambios

Algunas de esta treintena de universidades españolas mejoran su posición y otras la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2024, que estaba encabezado, al igual que este año, por la Universidad de Harvard. Está a la cabeza desde hace veintitrés años de forma consecutiva. Entre las españolas, mantiene su liderato la de Barcelona, pero por encima del puestos 151 mundial.

A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.

La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordenan por tramos. Dentro de los tramos, se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china.

La Universidad de Barcelona, la primera de España, ni siquiera entra entre las 100 mejores del mundo según el Ránking Shanghái 2025

La clasificación se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior y, una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU. El ránking español comienza de nuevo con la Universidad de Barcelona, que mantiene el estatus del año pasado al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación, aunque ni siquiera logra estar entre las 100 primeras del mundo cuando Españas es la 15 potencia económica mundial.

La lista de las diez primeras españolas es idéntica a la del año pasado y los tramos en los que se sitúan también: la Universidad de Valencia (del 201 al 300 de las mejores); las Autónomas de Barcelona y Madrid, Complutense, Pompeu Fabra, Granada y País Vasco, de nuevo en la horquilla 301-400, y la Politécnica de Valencia y la de Sevilla repiten en el rango 401-500.

De las 35 universidades españolas que se mantienen este año, 22 se sitúan en el mismo tramo y trece lo cambian (cinco suben un peldaño y ocho lo bajan).

Las que suben el escalafón son la Universidad de Oviedo, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña, Cantabria y la de Jaén, y las que bajan son La Laguna, Murcia, Baleares, Lleida, Málaga, Jaume I, Castilla La Mancha y Girona.

Se mantienen en el mismo tramo, además de las diez situadas en las primeras posiciones, la Universidad de Cádiz, Córdoba, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza, Politécnica de Madrid, Alicante, Alcalá, Extremadura, Vigo y Carlos III.

Las facultades más ‘Nobel’

En esta clasificación, Reino Unido suma 61, Alemania 51, Italia 41, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 14, Austria 10, Suiza 9, Bélgica 7, Dinamarca 6, Finlandia y Portugal 7 cada uno, y Noruega, cinco. España, ninguno.

En Europa continental, la primera universidad en la lista es la París-Saclay, que se mantiene como líder al posicionarse en el puesto trece, seguida de la ETH de Zúrich, en el veintidós.

Si es entre las asiáticas, la de Tsinghua (la 18) asciende cuatro puestos y se consolida en su estatus como la mejor de Asia, mientras la de Melbourne (38) lidera la clasificación de las de Oceanía durante quince años consecutivos.

Lista Shanghái 2025

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

Esta es la lista de universidades españolas que aparecen en la clasificación de 2025 (primera columna) y en la de 2024 (segunda columna). Se especifica el tramo en el que se encuentra cada una.



