Por cinco diputados de 350, cada vez que Pradales visita la Moncloa se lleva el bolsillo lleno de nuevos traspasos. Y así será en el futuro, porque Sánchez no quiere irse de la Moncloa, señala el PNV.

‘Seguiremos jugando’ con Sánchez, porque no quiere irse de la Moncloa, señala el PNV

La portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, ha destacado la buena relación entre el lehendakari y el presidente Sánchez y que se mantienen las conversaciones entre los Gobiernos central y vasco sobre transferencias pendientes a Euskadi. Una relación donde uno pide, Pradales, y el otro cede, Sánchez. El trueque está en que el PNV apoya a un Gobierno en minoría parlamentaria y sin Presupuestos desde 2023, así como en que los nacionalistas vascos agachen la cabeza en los asuntos de corrupción que en el ámbito familiar y político acosan, pero no derriban, por la actitud de sus socios satélites, al líder socialista, que en cualquier otra democracia occidental, menos en España, no hubiera superado este trance.

«Cada vez que vamos a Madrid le vemos con ganas de seguir, por lo que seguiremos jugando y negociando con Sánchez’, señala el PNV

Ubarretxena ha considerado que Pedro Sánchez «va a agotar la legislatura». «Cada vez que vamos a Madrid le vemos con ganas de seguir y mientras hay partido y Gobierno -en el Ejecutivo vasco- seguiremos jugando y negociando», ha añadido.

Ha valorado, por otro lado, el proceso extraordinario de regularización de migrantes puesto en marcha por el Estado, pero ha puntualizado que si en el Gobierno Vasco hubieran tenido más información desde el principio para poder ayudar en la gestión, «quizá habría podido hacerse más fácil».

Hoy también se ha felicitado la portavoz del Gobierno de PNV-PSOE por la constitución del órgano político bilateral, que permitirá que la «voz» del Gobierno Vasco sea «escuchada» en la gestión empresarial de Aena de los aeropuertos vascos, que ha quedado formalizado oficialmente esta semana, el pasado lunes, según ha informado este miércoles la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.

La portavoz, en una entrevista en Radio Euskadi, ha valorado que el órgano bilateral aeroportuario, que mete la gestión política en la dirección empresarial de Aena entre otro de los pactos de Sánchez con el PNV, entre los Gobiernos central y vasco «ha echado a andar» y ha indicado que su primera tarea será hacer aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria DORA 3, para lo cual tiene un plazo que finaliza el próximo 31 de mayo.

El PNV entra de lleno en la gestión de Aena de la mano de Sánchez

Ha explicado que dicho órgano se va a reunir trimestralmente y está integrado por cuatro representantes del Ministerio de Transportes y otros cuatro del Gobierno Vasco.

Según ha detallado, «tiene que elaborar un plan estratégico par nuestros aeropuertos, tiene que hacer las propuestas al DORA, el macrodocumento» que elabora Aena sobre las inversiones en los aeropuertos y al que «de ahora en adelante» Euskadi «va a poder realizar sus propuestas» antes de su elaboración y que una vez elaborado, «volverá» al órgano bilateral para que haga «un informe obligatorio al respecto».

De esa manera, «nuestra voz será escuchada antes y después con la posibilidad de hacer una propuesta», ha afirmado Ubarretxena.

Ha destacado la buena relación entre el lehendakari y el presidente Sánchez y que se mantienen las conversaciones entre los Gobiernos central y vasco sobre transferencias pendientes a Euskadi.

Ahora, el PNV quiere también el Fogasa

Entre ellas, se encuentra, el traspaso del Fogasa -fondo de garantía salarial-, adscrito al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, de Sumar, ante lo cual la portavoz del Gobierno Vasco ha apelado a la «sensibilidad descentralizadora que dicen que tienen para abrir esa puerta».

Entre ellas, se encuentra, el traspaso del Fogasa -fondo de garantía salarial-, adscrito al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, de Sumar, ante lo cual la portavoz del Gobierno Vasco ha apelado a la «sensibilidad descentralizadora que dicen que tienen para abrir esa puerta».

Las transferencia son mucho más incluso, algunas desde el punto de vista ético y moral, como es la liberación de presos etarras, una banda de asesinos que tiene en su currículum vitae más de 800 muertos, miles de heridos y familias destrozadas y que cuenta con Bildu como su proyección política. Pero ya lo dijo Otegui. Cambiamos presos por Presupuestos, y así lo aceptó Pedro Sánchez, líder del actual PSOE, que sufrió entre sus filas el terror de ETA. Pero claro, era otros tiempos. Ahora el objetivo único y exclusivo es seguir en la Moncloa.