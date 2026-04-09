Unicaja celebra su Junta General de Accionistas y aprueba un dividendo complementario

El banco Unicaja ha celebrado hoy, en Málaga, su Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se han aprobado, entre otros asuntos, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, el estado de información no financiera consolidado y la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Estos acuerdos se enmarcan en un ejercicio 2025 caracterizado por la solidez de los resultados y la disciplina financiera de la entidad, en línea con su política de retribución al accionista.

Durante la Junta, los accionistas han respaldado todos los acuerdos sometidos a votación, incluida la propuesta de distribución de un dividendo con cargo al resultado de 2025 por un importe total de 442,64 millones de euros, lo que supone un pay-out del 70% del beneficio neto consolidado ordinario del ejercicio. De esta cantidad, 168,62 millones se abonaron el pasado septiembre como dividendo a cuenta del ejercicio 2025, mientras que el dividendo complementario, por importe de 274,01 millones de euros, se hará efectivo el próximo 23 de abril, con un importe de 0,106 euros brutos por acción.

Asimismo, en el marco de la propuesta de aplicación del resultado, la Junta ha acordado destinar 126,59 millones a reservas voluntarias, reforzando la solidez financiera de la entidad, así como 30 millones a reservas de capitalización.

La Junta ha servido también para hacer balance del ejercicio 2025, en el que la entidad ha mantenido una evolución positiva de sus principales magnitudes y ha reforzado su posición financiera.

Gobierno corporativo

En materia de gobierno corporativo, la Junta General ha aprobado, a iniciativa de la Fundación Bancaria Unicaja, el nombramiento como consejeras dominicales de María Nieves García Santos y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, así como la reelección, para un nuevo mandato como consejeros dominicales, de Miguel González Moreno y José Ramón Sánchez Serrano.

Tras estos acuerdos, el Consejo de Administración de Unicaja continúa compuesto por 15 consejeros, con un incremento de la presencia de mujeres. En concreto, cuenta con siete mujeres y ocho hombres, lo que representa el 46,67% y el 53,33%, respectivamente, del total de sus miembros. Por categorías, se mantiene la composición de un consejero ejecutivo, siete consejeros dominicales y otros siete independientes, cumpliendo así con las recomendaciones aplicables en materia de buen gobierno corporativo.

Por otra parte, la Junta ha aprobado la reelección de KPMG como auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo para el ejercicio 2027, así como la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas para permitir celebrar juntas generales de accionistas de forma exclusivamente telemática.

Además, ha aprobado la Política de Remuneraciones de los Consejeros y el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales que serán de aplicación para los ejercicios 2027, 2028 y 2029. Por último, ha dado su visto bueno, con carácter consultivo, al Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2025.

Intervenciones

En su intervención, el presidente, José Sevilla, ha destacado el avance de Unicaja desde el inicio de una nueva etapa en 2024, sobre la base de hechos concretos y el reconocimiento del mercado, así como el compromiso de la entidad con una sociedad más sostenible.

Ha recordado que la estrategia del banco se apoya en valores sólidos, compartidos por toda la organización —integridad, profesionalidad, cercanía y transparencia— y ha valorado los resultados obtenidos en el primer año de ejecución del Plan Estratégico 2025-2027. En este marco, Sevilla ha señalado que Unicaja afronta el futuro con optimismo y realismo, consciente de los retos pendientes, pero con la implicación y el compromiso de todo el equipo para seguir avanzando en la consolidación de un banco cada vez más sólido y orientado al largo plazo.

Por su parte, el CEO, Isidro Rubiales, ha señalado que 2025 ha sido un ejercicio especialmente relevante para Unicaja, tanto por la consecución de un resultado récord —que ha permitido elevar la rentabilidad en términos ajustados por el exceso de capital regulatorio por encima del 12% y distribuir el mayor dividendo de la historia de la entidad— como por los avances logrados en la ejecución de la estrategia iniciada a finales de 2023. En este sentido, ha destacado la continuidad del Plan Estratégico 2025-2027, orientado a una profunda transformación del banco y a su posicionamiento como una de las entidades más solventes del sistema financiero español, con un proyecto propio, sólido e independiente.

La Junta General de Accionistas de Unicaja se ha celebrado conforme a lo previsto

Asimismo, Rubiales ha subrayado que la entidad afronta el actual entorno de incertidumbre con confianza y determinación, apoyada en un modelo de negocio de proximidad, centrado en familias y empresas, desarrollado de forma eficiente y rentable, con criterios prudentes de gestión del riesgo y una clara vocación de responsabilidad social, lo que permite encarar los próximos ejercicios con una perspectiva de crecimiento sostenido.

La Junta General de Accionistas se ha celebrado conforme a lo previsto en la convocatoria y han sido aprobados la totalidad de los acuerdos propuestos para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.



