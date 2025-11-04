VidaCaixa obtiene un beneficio de 1.004 millones y devuelve 4.200 millones en prestaciones

VidaCaixa ha obtenido un beneficio neto de 1.003,8 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 6,1% respecto al mismo período del año anterior. Este resultado se ha alcanzado gracias al crecimiento sostenido en el volumen de recursos gestionados, impulsado por la rentabilidad de las inversiones y, especialmente, por el fortalecimiento del ahorro periódico, que refleja el compromiso de cada vez más personas con la planificación de su futuro financiero.

Los recursos gestionados de la compañía se sitúan en 135.102 millones de euros, un 4% más que el año anterior, lo que evidencia la confianza creciente en sus soluciones de ahorro y protección. Este volumen incluye 79.091 millones en provisiones matemáticas de seguros de ahorro y vida (+3%) y 47.415 millones en planes de pensiones (+4%). Además, los recursos gestionados a través de BPI VeP ascienden a 8.597 millones de euros, con un crecimiento del 9%.

Gracias a una gestión eficiente y responsable de los activos bajo gestión, VidaCaixa contribuye activamente al bienestar económico de más de 7 millones de personas, consolidando su vocación social al poner la protección y la estabilidad financiera de sus clientes en el centro de su actividad. La base de clientes ha aumentado en más de 300.000 respecto al mismo período del año anterior, un 4,5%.

Además, a cierre de septiembre la entidad ha abonado prestaciones a 768.000 personas por valor de 4.242,7 millones de euros en prestaciones, un 3% más que el año pasado.

VidaCaixa consolida el ahorro periódico como una herramienta clave

Ocho de cada diez beneficiarios son mayores de 65 años, lo que pone de manifiesto el compromiso de VidaCaixa con la protección del colectivo sénior ante el desafío que supone la longevidad.

VidaCaixa consolida el ahorro periódico como una herramienta clave para la planificación financiera a largo plazo, con 1.013.317 personas que realizan aportaciones regulares, lo que supone un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior.

Además, el importe medio de estas aportaciones ha aumentado hasta los 156 euros mensuales, un 5,4% más, lo que refleja una mayor confianza de los clientes en VidaCaixa para la construcción de su futuro económico.

El volumen total de primas y aportaciones ha alcanzado los 9.510,6 millones de euros. Aunque esta cifra representa una ligera disminución respecto al año anterior (-3%), es importante destacar el crecimiento en los productos donde la compañía se focaliza y que permiten optimizar el ahorro a largo plazo y la protección de los clientes individuales y colectivos: rentas vitalicias (+14%), seguros de ahorro unit linked (+28%) y seguros de vida riesgo (+13,7%).

De este total, las primas de seguros de ahorro y aportaciones a planes de pensiones han ascendido a 8.197,2 millones de euros, mientras que en el ámbito de los seguros de vida riesgo el volumen se ha situado en 1.313,4 millones de euros.

Trabajan para ofrecer soluciones innovadoras para el envejecimiento activo

VidaCaixa impulsa soluciones innovadoras para acompañar a las personas mayores, como parte de la iniciativa Generación + del Grupo CaixaBank, centrada en la planificación de la jubilación y el bienestar en la etapa sénior.

En este marco, la compañía lidera el ramo de rentas vitalicias, un producto clave para afrontar el reto de la longevidad y garantizar ingresos estables en la jubilación. De hecho, la entidad gestiona 47.704 millones de euros en recursos gestionados de rentas, y en lo que va de año ha comercializado 3.559 millones de euros en primas.

Además, como parte de su compromiso con la protección en distintas etapas vitales, VidaCaixa ha lanzado recientemente MyBox VidaCare 10, una solución adaptada a prima periódica que combina coberturas de vida con protección frente a la pérdida de autonomía generada por enfermedades neurodegenerativas e incluye servicios adicionales de acompañamiento desde el primer día. Este producto refuerza el acompañamiento a las personas mayores y amplía la oferta de protección personalizada en el contexto del envejecimiento.

Ayudan a nuestros clientes a optimizar el ahorro para la jubilación

La consolidación de las rentas vitalicias como una opción clave para la jubilación, junto con el crecimiento sostenido de los seguros unit linked, está generando una transformación significativa en el segmento de ahorro individual. Las primas asociadas a este tipo de seguros se sitúan en 1.795 millones de euros, mientras que los recursos gestionados alcanzan los 15.041 millones de euros. Estos datos reflejan el interés creciente por productos que garantizan la optimización de la rentabilidad financiera del ahorro a largo plazo.

También merece especial atención MyBox Jubilación, una solución integral que combina aportaciones periódicas flexibles, protección mediante un seguro de vida e inversión diversificada a través de unit linked y planes de pensiones. Esta propuesta de valor está ganando la confianza de cada vez más personas: a cierre de septiembre, las primas han crecido un 26%, alcanzando los 700 millones de euros. Además, 63.143 nuevos clientes se han sumado con aportaciones periódicas respecto al cierre del año anterior, lo que refleja el creciente interés por fórmulas de ahorro que se adaptan a las distintas etapas de la vida.

Siguen impulsando los planes de pensiones con buenas rentabilidades a largo plazo

Los recursos gestionados de los planes de pensiones de VidaCaixa se han situado en 47.415 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 4% respecto al año anterior. Mientras que en planes individuales se han situado en 33.100 millones de euros, en colectivos han alcanzado los 14.315 millones de euros.

Los planes de pensiones individuales de VidaCaixa mantienen de forma consistente rentabilidades superiores a las del mercado, sobre todo en el largo plazo: 8% a 3 años (frente al 8,1% del mercado), 5,3% a 5 años (frente al 5,2% del mercado) y 4,2% a 10 años (frente al 3,6% del mercado).

Ofrecen protección a más de un millón de asegurados con MyBox Vida

MyBox Vida se consolida como una de las soluciones más destacadas del mercado asegurador. Seis años después de su lanzamiento, supera el millón de asegurados, alcanzando los 1.115.164 clientes (+20,8%).

Este seguro se distingue por ofrecer coberturas amplias, que incluyen tanto invalidez como enfermedades graves, y por mantener una cuota fija durante los tres primeros años, lo que refuerza su atractivo y accesibilidad.

En el ámbito empresarial, MyBox Vida Negocios, diseñado específicamente para responder a las necesidades del segmento de empresas, ha sido contratado por más de 276.502 clientes (+15,3%), consolidándose como una referencia en protección para empresarios y autónomos.