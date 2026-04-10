GVC Gaesco ficha a Xavier Fàbregas para liderar Productos y Servicios de Inversión

La gestora GVC Gaesco ha incorporado a Xavier Fàbregas como nuevo director de Productos y Servicios de Inversión, en un movimiento con el que busca reforzar su posicionamiento en un entorno de mercados cada vez más exigente.

El directivo cuenta con cerca de dos décadas de experiencia en el sector financiero, combinando perfil ejecutivo, visión estratégica y un sólido conocimiento en gestión de activos. Durante la mayor parte de su trayectoria profesional desarrolló su carrera en Caja Ingenieros Gestión, donde fue director general entre 2012 y 2023, tras haber ocupado previamente el cargo de director de Inversiones.

Más recientemente, Fàbregas ha ejercido como director de corporate finance en ALSTP Intl. Advice Services y como business partner en AInvestor Technologies, ampliando su experiencia hacia la tecnología aplicada a la inversión y el apoyo a proyectos en crecimiento.

“Es un privilegio poder formar parte de un grupo financiero con tanto prestigio y reconocimiento como GVC Gaesco”, ha señalado el propio Fàbregas.

Su perfil combina experiencia en gestión de fondos, integración de criterios ASG y una destacada vinculación con el ámbito académico y sectorial, donde participa como miembro de la junta de la delegación catalana del Instituto de Analistas.