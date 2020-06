La Feria de Teatro vuelve a Ciudad Rodrigo del 25 al 29 de agosto

La XXIII Feria de Teatro de Castilla y León se celebrará del 25 al 29 de agosto si la evolución de la emergencia sanitaria lo permite, con la participación de 33 compañías (16 de ellas procedentes de la Comunidad, que tendrá un ratio de protagonismo más elevado que nunca), que ofrecerán a los espectadores medio centenar de funciones (22 de ellas a cielo abierto) para mantener viva la llama del “principal foro profesional de las artes escénicas de la Comunidad y de todo el occidente peninsular”, en palabras del consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega.

“Queremos abrir una ventana que ayude a oxigenar el sector y dar visibilidad a las artes escénicas de la Comunidad”, apuntó el director del certamen, Manuel González, que apuntó que esta edición será “plenamente funcional y no meramente testimonial”. Así, cada una de las cinco jornadas los espectadores podrán disfrutar de diez u once funciones de todos los géneros (teatro, títeres, danza, circo, teatro gestual…) y para todo tipo de públicos, entre las cuales se incluyen doce estrenos absolutos (seis de ellos por compañías de Castilla y León) y dos estrenos más en su versión en castellano.

Ortega subrayó que “será una edición completamente distinta a las precedentes”, si bien el certamen conservará “sus elementos distintivos”, entre los cuales citó la “calidad, novedad y diversidad, acceso y participación en la creación cultural de todos los ciudadanos ,y promoción interior y exterior de las compañías profesionales de las artes escénicas de Castilla y León”. La feria será este año, “más que nunca, un laboratorio de nuevos formatos artísticos, lo cual favorecerá la innovación y creación cultural emergente”.

En ese sentido, toda la estructura del certamen ha sido repensada para adaptarse a la nueva situación, y variarán desde los formatos de los espectáculos representados hasta los procesos de trabajo, con la consigna de ofrecer al espectador siempre “una espléndida selección del mejor teatro”. Así, se ha decidido reducir el número de espacios que acogerán las representaciones, y de los quince habituales se ha pasado a ocho, tres de los cuales serán recintos cerrados (Teatro Nuevo Fernando Arrabal, Espacio Afecir y Espacio Educativo Municipal) y otros tres al aire libre (Patio Mayor del Seminiario San Cayetano, Patio de los Sitios y Jardines de Bolonia), además de la Plaza del Buen Alcalde (que acogerá Divierteatro) y el Patio del Palacio Episcopal (que será sede de ‘La cocina’, a cargo de Teloncillo). Además, se renunciará a propuestas itinerantes y pasacalles ya que dificultan el distanciamiento y se controlará específicamente la dinámica de los más pequeños en Divierteatro.

La apertura de la edición correrá a cargo de la compañía segoviana Nao d’amores, que presentará en la Feria ‘Nise, la tragedia de Inés Castro’, una coproducción con el Teatro de la Abadía que se estrenó en Madrid el pasado mes de diciembre, y que recupera a partir de textos de Jerónimo Bermúdez la peripecia vital de la amante de Pedro de Portugal. “Es una de las compañías más solidas de la Comunidad, tienen una línea de creación que prácticamente nadie realiza en todo el país, y queríamos reconocer el valor del papel que está jugando Nao d’amores en la recuperación de los textos barrocos, readaptados y actualizados, y su insistencia por revalorizarlos”, apuntó el director del certamen sobre la compañía que lidera Ana Zamora.

Esa actuación dará paso a días intensos, donde las quince compañías restantes de la región que han sido seleccionadas entre las 834 candidaturas presentadas han sido ‘La chica que soñaba’, de The Cross Border Project; ‘Cabezas de cartel’, de Perigallo Teatro; ‘Bernarda Alba Sugar Free’, de Ghetto 13-26; ‘Gruyere’, de Los Absurdos Teatro; ‘La cocina’, de Teloncillo; ‘La leyenda de Sally Jones, de Baychimo Teatro; ‘Blancanieves’, de La Chana; ‘Un día de cine’, de Cirk About It; ‘Amigo Félix’, de Atópico Teatro; ‘Ingenii Machina’, de Alauda; ‘Bricomanazas’, de La Sonrisa, y ‘Senda sobre ruedas’, de Imaginart Teatro Videomapping. Además, tres compañías castellanas y leonesas actuarán por primera vez en el evento mirobrigense: Teatro de Poniente con ‘¿Hacia dónde vuelan las moscas?’, Líbera Teatro con ‘¿Que pacha, mama?’ y Álvaro Caboalles con ‘Carbón.Negro’.

Tres propuestas llegarán desde Extremadura, todas ellas con estrenos absolutos: ‘Crash, un planeta emocionante’, de Asaco Producciones; ‘El carro de los cómicos de la legua’, de Amarillo Producciones, y ‘Comedia en negro’ de Suripanta Teatro. Además, actuará la compañía gallega Baobab, con ‘Mai Mai’, y la portuguesa Este Estación Teatral, con ‘El relato de Alabad’, que en ambos casos vivirán en la localidad salmantina su estreno en castellano.

Como comunidades con más presencia en la Feria, tras Castilla y León, aparecen Andalucía, con cuatro compañías (Locamotiva, con ‘Bric a Brac’; Las Niñas de Cádiz, con ‘El viento es salvaje’; Zen del Sur, con ‘Órbita’, y Las XL, con ‘Degenérate mucho’), y Valencia, que iguala a Extremadura con tres (Colectiu Frenetic, con ‘Save the temazo’; Arden producciones, con ‘La invasión de los bárbaros’, y Leamok, con ‘Lázaro’). La madrileña Ensamble Bufo (‘Amor médico’), la navarra La Banda Teatro-Circo (‘Kimera’), la cántabra Ruido Interno (‘De Paseo’), la asturiana Zig Zag Danza (‘Cita en el marco’) y la vasca Sarini Zirco (‘¡Qué pájara!’) forman parte también del programa de la 23 edición.

Entre las novedades anunciadas, la organización ha puesto en marcha la posibilidad de realizar residencias técnicas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal a los grupos castellanos y leoneses que estrenarán en la Feria, en un año que ha sido “especialmente complicado” para producir nuevos montajes, según explicó González. Además, se potenciarán los contenidos online y a través de la Feria Virtual los profesionales podrán acceder a un directorio con información de todos los montajes programados, y consultar un catálogo de compañías de Castilla y León.

Como prólogo a la Feria de Teatro de Castilla y León, el patio de La Salina de la capital salmantina acogerá hasta finales del mes de julio la exposición ‘Invasión escénica monumental’, y dentro de su programación paralela, la Feria impulsará una residencia creativa para crear seis historias que propondrán diferentes recorridos al aire libre. Se pretende así diseñar un paseo sonoro, en el que el público podrá guiarse a través de códigos QR con los que accederá a un relato.

En la presentación también intervino el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que aseguró que la “fiesta de la cultura” que es cada año la Feria de Teatro se celebrará en esta ocasión con “estricta seguridad en lo sanitario”. “El sector cultural ha sido especialmente golpeado por esta crisis, y desde las instituciones públicas queremos tender una mano al sector de las artes escénicas. Este es un acto de confianza hacia el trabajo, la ilusión, la capacidad de creación y el talento que existe en nuestras artes escénicas, un sector donde Ciudad Rodrigo es una de las citas más relevantes que hay en el panorama nacional”, afirmó.

Por su parte, el alcalde mirobriguense, Marcos Iglesias, señaló que el certamen “es un momento vital en la dinámica vital de la ciudad”, que permite “situar ciudad Rodrigo en el mapa mundial”. “El año pasado aglutinó a 35.000 espectadores y este año no será de la misma manera, pero nos vamos a readaptar y celebraremos una gran feria. Este certamen pone a la ciudad en el centro de las artes escénicas, es una importante inyección económica, genera sinergias internacionales, sobre todo con Portugal y ayuda a visibilizar un sector como el de las artes escénicas que tiene que readaptarse en este momento de pandemia”, concluyó.