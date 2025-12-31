La rentabilidad de los fondos de inversión fue del 4,7% en 2025

El patrimonio de los fondos de inversión alcanzó los 449.837 millones de euros en 2025, un 12,6 % más que el año anterior, lo que supone un incremento de 50.092 millones de euros en el año, situándose su rentabilidad media en el 4,69 %.

Según los datos publicados este martes por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), en el mes de diciembre el volumen de activos de los fondos de inversión se incrementó en 1.091 millones de euros (un 0,2 % respecto al mes anterior).

El aumento del volumen de activos se debe en un 60 % a las revalorizaciones en las carteras de los fondos de inversión por efecto de mercado y el 40 % restante a los flujos de entrada positivos que ha habido en diciembre.

En 2025, los de inversión acumulan en media una rentabilidad positiva del 4,69 % y en el mes de diciembre, según los datos provisionales de Inverco, su rentabilidad media ha sido de apenas el 0,02 %.

Los fondos de inversión ya superan los 31.810 millones de euros de suscripciones netas, la mayor cifra acumulada hasta diciembre desde 2014.

Por otro lado, los fondos de renta fija fueron en diciembre los que concentraron el mayor aumento de activos en términos absolutos, con un incremento de 519 millones de euros por los flujos de entradas para compensar en su totalidad la rentabilidad negativa generada en sus mercados de referencia.

Los fondos de renta fija crecieron un 23,6%

En el conjunto del año, estos fondos crecieron un 23,6 %, con un aumento patrimonial de 34.346 millones de euros.

Los mixtos aumentaron en conjunto en diciembre su patrimonio en 523 millones de euros, especialmente en su vertiente de renta fija (353 millones).

Por su parte, los fondos de renta variable nacional se incrementaron un 2,6 % en diciembre por la evolución favorable de los mercados bursátiles nacionales, y en el conjunto del año su crecimiento fue del 34,2 % (906 millones de euros).

Los fondos de retorno absoluto crecieron en el mes el 1,6 % y un 29,5 % en el año 2025 (2.136 millones de euros).

El volumen de activos de los fondos índice aumentó en 101 millones de euros en diciembre por las rentabilidades aportadas por los mercados de acciones, que compensaron los reembolsos.

Los fondos rentabilidad objetivo y los garantizados tuvieron unos descensos patrimoniales de 289 millones y 59 millones, respectivamente, debido a los vencimientos en diciembre.

Por su parte, los fondos monetarios retrocedieron el 0,3 % en ese mes, aunque en el conjunto de 2025 aumentaron en 1.673 millones de euros.