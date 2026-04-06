Lenovo impulsa la innovación en el fútbol con IA para mejorar la experiencia deportiva global en alianza con David Beckham

Lenovo ha anunciado una alianza global con David Beckham, uniendo a una de las figuras culturales más reconocidas del mundo con una de las principales compañías tecnológicas a nivel global.

Esta colaboración refuerza la creciente presencia de Lenovo en el fútbol a nivel mundial, incluyendo su papel como Partner Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™. Esta alianza, la primera de este tipo para Lenovo, contará con la participación de David Beckham en el trabajo que la compañía está desarrollando en torno a soluciones impulsadas por inteligencia artificial y centradas en el deporte, que están transformando el fútbol para clubes, jugadores, árbitros y aficionados.

En concreto, estas soluciones están orientadas a mejorar el rendimiento de los equipos, ofrecer mejores experiencias a los aficionados, hacer más eficientes las operaciones y generar nuevas fuentes de ingresos mediante la innovación basada en IA.

Mucho más allá del terreno de juego

Como empresario al frente de sus propios negocios, David Beckham aporta una visión que va mucho más allá del terreno de juego.

Ya sea el profesional que gestiona su jornada desde un único dispositivo, el propietario de una pequeña empresa que busca hacer más con menos, o la gran compañía que está replanteando la forma de trabajar de equipos enteros, David Beckham ayudará a dar vida a la idea que está en el centro de esta colaboración: que la tecnología correcta, impulsada por la IA, puede ayudar a cualquiera a rendir al máximo.

David Beckham también será uno de los protagonistas de la próxima campaña global de marketing de Lenovo, cuyo lanzamiento está previsto para mayo, un mes antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Al comentar esta alianza, David Beckham ha señalado: «Lenovo es un líder global con una trayectoria demostrada en los mayores escenarios del mundo. Me enorgullece asociarme con Lenovo de cara a la Copa Mundial de la FIFA y más allá. El fútbol siempre estará definido por el talento, el instinto, el trabajo duro y esos momentos inolvidables que hacen de este deporte algo especial.

Ahora, la IA y los datos nos están ayudando a comprender el deporte con mayor profundidad – definiendo la forma en que jugadores y entrenadores se preparan y cómo los aficionados conectan con el juego. Tengo muchas ganas de conocer mejor el trabajo de vanguardia de Lenovo, que está abriendo nuevas ideas y ampliando el acceso a este deporte».

Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo, ha añadido: «David no solo es una figura de renombre mundial en el ámbito del fútbol, los negocios y la cultura, sino que es alguien que comprende el poder de la innovación para transformar el mundo. Eso lo convierte en el aliado perfecto para ayudarnos a demostrar cómo una IA más inteligente puede mejorar la vida de todos y hacer que el trabajo sea más eficiente».