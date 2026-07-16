Los clientes de Banca Privada de BBVA podrán recibir hasta un 20% de descuento en sus seguros

El banco BBVA continúa ampliando la propuesta de valor exclusiva para sus clientes de banca privada y de Patrimonios, con el lanzamiento del Plan EstarSeguro Platino. Se trata de una nueva modalidad que incrementa significativamente las ventajas para este segmento. Este nuevo programa ofrece un ahorro del 5% desde la contratación del primer seguro y aumenta sucesivamente la bonificación, hasta alcanzar el 20% para aquellos clientes que agrupen diez o más pólizas, impulsando así la apuesta del banco por una gestión patrimonial cada vez más integral.

El Plan EstarSeguro Platino mantiene, además, todas las funcionalidades que han convertido este servicio en una de las soluciones más valoradas por los clientes. Permite agrupar el pago de todos los seguros en un único recibo mensual, simplificando la gestión financiera y facilitando el control de los gastos asociados a la protección del patrimonio y de la familia. BBVA cuenta con una gama alta de seguros de hogar, salud, asistencia, auto, vida, entre otros con amplias coberturas para las necesidades de sus clientes.

Asimismo, el importe de las primas puede fraccionarse en doce mensualidades sin intereses ni comisiones, ofreciendo una mayor flexibilidad financiera sin coste adicional. A ello se suma que los descuentos del plan son compatibles y acumulables con las promociones comerciales que BBVA mantenga vigentes sobre sus distintos seguros.

Una propuesta diferencial para clientes de altos patrimonios

El lanzamiento del Plan EstarSeguro Platino se enmarca dentro del refuerzo de la propuesta de valor que BBVA viene desarrollando para sus clientes de Banca Privada y Patrimonios. Además de todas las soluciones de inversión, en los últimos meses, la entidad ha renovado su gama de tarjetas exclusivas para este segmento, incorporando tarjetas exclusivas como la tarjeta Visa Infinite con nuevos servicios, acceso a salas VIP y fast track en aeropuertos, descuentos en repostaje, amplios seguros, sin comisiones en viajes y otras ventajas diferenciales adaptadas a las necesidades de los clientes con mayor patrimonio.

Con esta nueva modalidad, BBVA amplía el abanico de ventajas por ser clientes de banca privada, integrando ahora también la protección aseguradora dentro de una oferta que combina asesoramiento especializado, soluciones financieras y servicios diferenciales para acompañar a los clientes en la gestión de su patrimonio.

El director de Banca Privada y Banca Personal de BBVA en España, Fernando Ruiz, ha señalado que “la incorporación del Plan EstarSeguro Platino responde a la estrategia de BBVA de seguir desarrollando soluciones que aporten valor añadido a los clientes de banca privada, facilitando una gestión más sencilla de sus seguros y premiando una mayor vinculación con la entidad. De este modo, el banco continúa reforzando una propuesta que busca combinar personalización, flexibilidad y una experiencia diferencial para este segmento de clientes”.