Warren Buffett está considerado como uno de los mejores inversores de Wall Street, de ahí su apodo de 'el oráculo de Omaha'

Buffett lamenta que el mercado ‘prefiere el juego’ frente a la inversión

El legendario inversor estadounidense Warren Buffett, de 95 años, lamentó este miércoles en una entrevista con CNBC el comportamiento actual de los mercados, en los que los operadores «prefieren el juego», o la especulación, frente a la inversión de largo plazo.

Buffett, que se retiró este año como consejero delegado de Berkshire Hathaway, reconoce que a veces las oportunidades para invertir fondos se presentan «rápido» y otras veces «tienes muchísima suerte si encuentras una sola cosa en un par de años, y lo ideal sería que siempre prevaleciera esto último», opinó.

«Pero como a los seres humanos les gusta tanto apostar, hay más dinero en cultivar apostadores que en formar inversores», apostilló.

El apodado «oráculo de Omaha», su ciudad natal en Nebraska, dijo no «esperar» que los humanos mantengan una inversión durante décadas, en referencia a los intermediarios que ganan comisiones y asesoran a sus clientes, aunque hay «personas que se comportan mucho mejor que otras».

«Pero es justo decir que es más difícil encontrar valor cuando todo el mundo prefiere apostar», añadió.

Buffett critica la tendencia humana hacia la especulación

El veterano empresario, uno de los grandes defensores de la inversión pasiva, insistió además en críticas que ha hecho en otras ocasiones respecto a la explotación por parte del Estado de esa tendencia humana a la especulación, por ejemplo a través de las loterías o la legalización de las apuestas, que tildó de «repugnante».

«El Estado necesita dinero para todo tipo de cosas: carreteras, escuelas…», explicó Buffett, y ha «descubierto que pueden ‘recortar’ a la gente que compra nada más que esperanza, vendiéndoles algo con una tasa de retorno del 60 %», porque «si no hicieran eso, tendría que subir el impuesto sobre la renta», reflexionó.

La entrevista duró una hora y abordó numerosos temas, incluyendo la donación de cientos de millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a las fundaciones de sus hijos en lugar de a la Fundación Bill Gates, magnate con el que comparte una iniciativa filantrópica desde hace años.

Buffett aseguró que la decisión no tuvo que ver con los vínculos «de mal gusto» entre Gates y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, y agregó que todos cometen «errores», y que él mismo los cometió a la hora de contratar empleados o hacer amigos.