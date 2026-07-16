Mutuactivos impulsa su negocio internacional con el traslado de un nuevo fondo a Luxemburgo

Mutuactivos SGIIC ha realizado la segunda fusión transfronteriza de un fondo de inversión español en Luxemburgo. La operación ha tenido lugar con Mutuafondo FI, que se ha fusionado con un compartimento de su sicav en aquel país, Mutuactivos International SICAV, sociedad registrada en la autoridad supervisora de Luxemburgo (CSSF). En total, esta operación ha supuesto el traslado de 2.500 millones de euros, el patrimonio total del fondo español, que ha pasado a denominarse Mutuactivos International SICAV-Mutuafondo FI Lux.

La fusión, no obstante, no supone cambios en la vocación inversora del fondo, ni en la composición de la cartera: el fondo seguirá gestionándose desde España por el mismo equipo gestor, dirigido por Emilio Ortiz, con el mismo proceso de toma de decisiones y manteniendo su histórico de rentabilidad. Mutuafondo FI es uno de los fondos de renta fija del mercado español más rentables en el largo plazo. Desde su lanzamiento, en 1987, presenta una rentabilidad neta anualizada del 4,89%.

Por otro lado, Mutuafondo, FI traslada su patrimonio a Mutuactivos International SICAV, la sociedad de inversión de capital variable que Mutuactivos SGIIC registró el año pasado para desarrollar su actividad internacional y facilitar la comercialización de sus fondos de inversión en el extranjero. Su operativa ha arrancado este año con la fusión de los dos primeros fondos, Mutuactivos International SICAV- Mutuafondo Flexible Bonds (que absorbió al fondo español Mutuafondo Renta Fija Flexible, FI) en enero de este año, y la absorción de Mutuafondo, FI ahora.

Impulso al negocio internacional de Mutuactivos

El volumen gestionado en el fondo seguirá formando parte del patrimonio total de Mutuactivos. No obstante, su traslado a Luxemburgo se verá reflejado como una bajada en el ránking de Inverco de julio, que solo tiene en cuenta el patrimonio gestionado en fondos de inversión españoles y que se hará público en los primeros días de agosto.

Con su negocio en Luxemburgo, la gestora quiere cubrir la demanda que tiene por parte de bancas privadas internacionales, selectores de fondos y gestores de fondos de fondos. La comercialización de sus fondos a través de esta plaza financiera permite una mayor distribución a nivel global ya que mejora el acceso a inversores internacionales, principalmente institucionales.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, señala que Luxemburgo es una de las principales plazas europeas para la gestión y distribución internacional de vehículos de inversión, con un marco jurídico consolidado y una amplia experiencia en el desarrollo de productos financieros. “La estructura luxemburguesa nos permite reforzar nuestra capacidad de distribución internacional y responder a la demanda de inversores institucionales y selectores de fondos fuera de España, manteniendo el mismo enfoque de gestión y control”, asegura.