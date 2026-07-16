Insigneo ficha dos directivos sénior de Merrill Lynch para potenciar su banca privada en América Latina

Insigneo, la firma independiente de gestión patrimonial internacional, ha anunciado la incorporación de Juan C. Londoño y Felipe Quintero en calidad de Senior Vice Presidents. Con este movimiento estratégico, la entidad busca acelerar de forma decidida su plan de expansión en América Latina y potenciar su capacidad operativa para dar servicio a clientes de alto y muy alto patrimonio en la región.

Ambos ejecutivos se incorporan a las filas de Insigneo procedentes de Merrill Lynch, entidad donde consolidaron una exitosa trayectoria conjunta de más de 15 años especializada en el asesoramiento integral a oficinas familiares, inversionistas privados y grandes familias empresarias con intereses comerciales diversificados en Colombia, México, Centroamérica y los Estados Unidos.

Los nuevos directivos aportan a la firma una contrastada experiencia en el diseño de estrategias globales de inversión, banca privada internacional y gestión patrimonial transfronteriza. Este último segmento ha adquirido una relevancia crítica para los gestores patrimoniales del continente debido a la creciente tendencia de las grandes fortunas latinoamericanas por dolarizar carteras y diversificar sus activos fuera de sus fronteras de origen.