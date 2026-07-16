Insigneo, la firma independiente de gestión patrimonial internacional, ha anunciado la incorporación de Juan C. Londoño y Felipe Quintero en calidad de Senior Vice Presidents. Con este movimiento estratégico, la entidad busca acelerar de forma decidida su plan de expansión en América Latina y potenciar su capacidad operativa para dar servicio a clientes de alto y muy alto patrimonio en la región.
Ambos ejecutivos se incorporan a las filas de Insigneo procedentes de Merrill Lynch, entidad donde consolidaron una exitosa trayectoria conjunta de más de 15 años especializada en el asesoramiento integral a oficinas familiares, inversionistas privados y grandes familias empresarias con intereses comerciales diversificados en Colombia, México, Centroamérica y los Estados Unidos.
Los nuevos directivos aportan a la firma una contrastada experiencia en el diseño de estrategias globales de inversión, banca privada internacional y gestión patrimonial transfronteriza. Este último segmento ha adquirido una relevancia crítica para los gestores patrimoniales del continente debido a la creciente tendencia de las grandes fortunas latinoamericanas por dolarizar carteras y diversificar sus activos fuera de sus fronteras de origen.