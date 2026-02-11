Cede la banca, cede el IBEX 35

El IBEX 35 ha bajado este miércoles el 0,43 % y se ha aproximado a 18.000 puntos condicionada por la caída de la banca y los datos de empleo estadounidenses de enero (la tasa de paro cayó al 4,3 %), que podrían afectar a nuevas bajadas de los tipos de interés en la primera economía mundial. Las caídas del 2,99% del Santander o del 1,94% del BBVA han podido más que las subida del 3,01% de Repsol o del 2,09% de Iberdrola.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 77,6 puntos, ese 0,43 %, hasta 18.044,5 puntos. En el año acumula una subida del 4,26 %. En el resto de Europa, con el euro a 1,1872 dólares y una caída del 0,19 %, solo subió Londres, el 1,14 %. Cayeron Milán, el 0,62 %; Fráncfort, el 0,53 %; y París, el 0,18 %.

La bolsa española emprendía la jornada con una subida moderada que le acercaba a 18.200 puntos, aunque rápidamente cambiaba de tendencia.

Wall Street había registrado en la víspera un nuevo máximo histórico en el índice Dow Jones de Industriales con una subida del 0,1 %, aunque otros de los principales indicadores cayeron: el S&P 500 el 0,33 % y el Nasdaq Composite el 0,59 %.

Tokio, cerrado por festivo

En Asia, Tokio estuvo cerrado por festivo, mientras que Seúl subió el 1 % y Hong Kong ganó el 0,32 %, en tanto que Shanghái avanzó el 0,09 % después de que la inflación interanual en China bajara del 0,8 % al 0,2 % en enero.

Tras esa subida inicial, la bolsa española incurría en pérdidas y se dirigía hacia el nivel de 18.000 puntos, que tocaba dos horas después de la apertura mientras aguardaba a la publicación de los datos de empleo estadounidenses.

Se conocía que el mes pasado se crearon 130.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos (en diciembre fueron 48.000) y que la tasa de paro cayó una décima, hasta el 4,3 %, además de crecer los ingresos medios por hora trabajada del 0,1 % al 0,4 %.

Con esa información y el empuje de los futuros estadounidenses, la bolsa volvía a tantear la cota de 18.200 puntos.

Eso sucedía porque Wall Street abría con una subida del 0,6 %, aunque ese avance iba menguando poco a poco porque limita las posibilidades de nuevos recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal (banco central estadounidense) ante la robustez de la economía del país norteamericano.

La caída del 0,2 % de Wall Street al cierre nacional tras los datos de empleo estadounidenses y el retroceso del sector bancario (el 2,2 % de media) y de otros valores condicionaban una nueva sesión a la baja de la bolsa española. El barril de petróleo Brent subía el 1,54 % y se negociaba a 69,86 dólares.

Gran división entre los grandes valores del IBEX 35

De los grandes valores destacó la caída del 2,99 % del Banco Santander (segunda mayor del IBEX), mientras que BBVA cedió el 1,94 %. Subieron Repsol, el 3,01 % (cuarta empresa más alcista del IBEX); Iberdrola ganó el 2,09 % y cotiza en máximos históricos tras superar los 20 euros por acción, Telefónica el 0,97 % e Inditex el 0,11 %.

Amadeus lideró las caídas del IBEX y de la bolsa con un retroceso del 5,05 % tras los resultados de la operadora de viajes germana TUI, con Banco Santander a continuación, en tanto que Grifols cedió el 2,8 %, IAG el 2,31 % y Unicaja el 1,96 %.

ArcelorMittal avanzó el 4,78 % e Indra el 4,46 %, la primera y segunda mayores subidas del IBEX y de la bolsa, mientras que Enagás avanzó el 3,16 %, seguida por Repsol y Rovi, que subió el 2,59 %.

En el mercado continuo, tras las citadas empresas, destacaron la caída del 4,79 % de Inmobiliaria del Sur y la subida del 3,69 % de Edreams Odigeo.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajaba casi dos centésimas y cerraba en el 3,16 %, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en 37 puntos básicos.

La onza de oro troy subía el 0,83 % al cierre bursátil europeo y se negociaba a 5.067,34 dólares, y la plata subía el 3,59 % y alcanzaba un precio de 83,71 dólares.

El bitcóin bajaba el 2,85 %, hasta 66.659 dólares