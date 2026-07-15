El contrasplit del grupo tecnológico Amper entrará en vigor el próximo 20 de julio

La agrupación (contra-split) del capital social del grupo tecnológico Amper, en una proporción de una acción nueva por cada 25 en circulación, entrará en vigor el próximo 20 de julio, cuando las nuevas acciones comenzarán a cotizar en las bolsas españolas.

Según ha informado este miércoles Amper a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el próximo lunes se producirá la exclusión técnica de negociación de las acciones actualmente en circulación y la admisión simultánea de los nuevos títulos, en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, dentro del Mercado Continuo.

En este sentido, el 17 de julio será el último día en que coticen las acciones actuales y las nuevas se entregarán previsiblemente el 22 de julio.

Los accionistas recibirán una acción nueva por cada 25 antiguas, sin que varíe la cifra de capital social de Amper y tendrán derecho al canje los accionistas legitimados en los registros de Iberclear el 21 de julio.

La operación, aprobada por la junta general de accionistas y ejecutada por el consejo de administración, se inscribió el pasado 14 de julio por el Registro Mercantil.

Los accionistas cuyo número de acciones no sea múltiplo de 25 podrán ajustar su posición comprando o vendiendo títulos; en caso contrario, Banco Santander adquirirá el exceso por cuenta de la Sociedad, al precio de cierre del 17 de julio y sin coste adicional para el accionista.