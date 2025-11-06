El IBEX 35 da un paso más en su reconquista del récord

EI BEX 35 ha ganado este jueves el 0,12% y se ha quedado a un paso del máximo histórico de 16.150,1 puntos logrado el miércoles de la semana pasada por el impulso de la banca y mientras Wall Street bajaba cerca del 1 %. Repsol por el petróleo, destaca en el índice.

El indicador de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 19,6 puntos, ese 0,12 %, hasta 16.118 puntos, con lo que queda a 32,1 puntos del máximo histórico logrado el pasado 29 de octubre. En el año acumula una subida del 39,01 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1536 dólares y una subida del 0,38 %, París perdió el 1,36 %; Fráncfort, el 1,31 %; Milán, el 0,85 %, y Londres, el 0,42 %.

La bolsa española iniciaba el día con pequeñas pérdidas que le acercaban a 16.000 puntos y de las que escapaba pasada una hora de la apertura al seguir la tendencia de los futuros estadounidenses, con lo que se instalaba por encima de 16.100 puntos.

Wall Street

Wall Street había conseguido ganancias moderadas el miércoles: el índice tecnológico Nasdaq Composite, el 0,65 %; el Dow Jones de Industriales, el 0,48 %, y el S&P 500, el 0,37 %.

En Asia también predominaron las subidas: Hong Kong ganó el 2,12 %; Tokio, el 1,34 %, a pesar del leve descenso de la actividad en el sector servicios japonés en octubre, mientras que Shanghái avanzó el 0,97 % y Seúl, el 0,55 %.

Se había conocido el aumento del 1,3 % de la producción industrial alemana en septiembre, mientras que en España creció el 4,5 % y los resultados de ArcelorMittal y otras compañías.

Cayeron el 0,1 % las ventas minoristas en la zona euro en septiembre y se mantenían en el 4 % los tipos de interés en Noruega. La bolsa española seguía con pequeñas ganancias a mediodía.

También continuaba el precio del dinero en el 4 % en el Reino Unido y la bolsa española mantenía esas subidas, que menguaban después de la apertura bajista de Wall Street tras el recorte de 153.000 empleos en octubre en Estados Unidos, la peor cifra desde 2003, según el informe Challenger.

La legalidad de los aranceles de Trump

La bolsa española conseguía terminar al alza a pesar de la caída del 0,9 % de Wall Street, también por las dudas de los inversores sobre el sector de la inteligencia artificial y la legalidad de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. El barril de petróleo Brent perdía el 0,33 % y se negociaba a 63,31 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 1,9 % de Repsol, la cuarta mayor del IBEX, mientras que BBVA, que paga mañana dividendo, ha avanzado el 1,67 %; Banco Santander, el 0,74 %, y Telefónica, el 0,44 %. Han bajado Inditex, el 0,5 %, e Iberdrola, el 0,06 %.

La mayor subida del IBEX correspondió a Logista, el 2,71 %, a pesar de que redujo su beneficio el 8,8 % en su ejercicio fiscal de 2025, con ArcelorMittal a continuación y un alza del 2,43 %, impulsado por sus cuentas; Unicaja repuntó el 2,22 %, seguida de Repsol y de Caixabank, que ganó el 1,8 %.

Aena lidera las pérdidas del IBEX 35

Aena lideró las pérdidas del IBEX y de la bolsa al bajar el 5,4 % por si no pudiera subir las tasas aeroportuarias, en tanto que Rovi perdió el 4,6 %, Solaria cedió el 3,39 %; Grifols A, el 3,02 %, e Indra, el 2,91 %.

En el mercado continuo se negociaron 1.468 millones de euros. Amrest lideró las subidas (2,96 %) y tras Aena se situaron las acciones B de Grifols (-5,1 %).

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo cayó una centésima, hasta el 3,165 %. La prima de riesgo con Alemania subió a 51,7 puntos básicos.

La onza troy de oro subía el 0,06 % y se negociaba a 3.981,88 dólares después de haber pasado la mayor parte del día por encima de 4.000 dólares.

El bitcóin se cambiaba a 101.609 dólares con una caída del 1,98 %.