El IBEX 35, plano en récord

El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, marcó el pasado viernes un récord histórico en los 17.169,8 puntos. Hoy, apenas, se ha movido. Ha cedido este lunes un mínimo inapreciable de 0,07%. Repsol destaca entre los grandes al calor de la subida del precio del petróleo.

Tras tres jornadas consecutivas de avances, el selectivo español ha cedido pocos puntos,11,8, hasta los 17.158 enteros. A nueve días para que acabe el año, el índice acumula una revalorización del 47,98 %. Las caídas se han impuesto en el cierre de las principales plazas europeas. París ha perdido el 0,37 %; Milán, el 0,37 % y Londres, el 0,32 % en una jornada en la que se ha conocido el PIB del Reino Unido, que se sitúa en el 1,3 % interanual en el tercer trimestre del año, en línea con las expectativas. Fráncfort ha terminado muy plano, abajo un 0,02 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha cedido el 0,29 %.

Repsol, el mejor valor entre los grandes del IBEX 35

Cellnex ha liderado los retrocesos al ceder el 1,3 %, seguido de Banco Sabadell (-1,2 %) y Endesa (-0,87 %). En el otro lado de la tabla, Repsol ha sido el valor más alcista al ganar el 1,83 % impulsado por la subida del precio del petróleo. Aena ha repuntado el 1,1 % y Colonial, el 0,96 %.

De los grandes valores, Inditex ha sumado el 0,93 % y BBVA, el 0,03 %; mientras que Telefónica ha caído el 0,03 %; Santander, el 0,31 %; e Iberdrola, el 0,74 %.

El euro cotiza al alza un 0,41 %, hasta los 1,175 dólares.

En Estados Unidos, Wall Street, ha abierto con avances con el impulso de las tecnológicas.

Además, este lunes la compañía española Ferrovial se ha estrenado en el índice Nasdaq 100.

En Asia, Tokio subió un 1,81 %, Shanghái, el 0,69 % y Hong Kong. el 0,43 % tras la decisión del Banco Popular de China de mantener los tipos.

Materias primas

En las materias primas, el precio del barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, sube más del 2 % hasta los 61,70 dólares en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por los buques petroleros que se dirigen al país latinoamericano.

El precio del oro, valor refugio en tiempos de incertidumbre, ha marcado un nuevo máximo histórico al alcanzar los 4.442 dólares por onza, mientras que la plata también ha revalidado un nuevo récord al tocar los 69,45 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,330 %.

En el mercado de criptoactivos, el bitcóin, la criptodivisa más conocida, repunta por encima del 2 % hasta los 89.960 dólares.