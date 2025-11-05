El IBEX 35 recupera un 0,39%

El IBEX 35 se ha aproximado este miércoles a 16.100 puntos con una subida del 0,39 % después de que el avance de Wall Street le ayudara a escapar de las pérdidas que ha registrado la mayor parte del día. De los seis grandes valores cae Telefónica, mientras Iberdrola cierra plana y suben Inditex, Repsol, Banco Santander y BBVA.

El principal indicador del mercado bursátil nacional, el IBEX 35, ha ganado 62 puntos, ese 0,39 %, hasta 16.098,4 puntos. En el año gana el 38,84 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,1478 dólares y una depreciación del 0,04 %, Londres avanzó el 0,64 %; Fráncfort, el 0,42 %; Milán, el 0,41 %, y París, el 0,08 %.

Después de la caída de Wall Street en la víspera por el temor al pinchazo de una burbuja entre las empresas del sector de la inteligencia artificial y las posiciones que están tomando al respecto algunos inversores, la bolsa española bajaba cerca del 1 % en la apertura y perdía el nivel de 15.900 puntos.

Entre los índices neoyorquinos destacó el retroceso del tecnológico Nasdaq Composite, el 2,04 %, con Palantir como protagonista pese a presentar buenos resultados; el S&P 500 cayó el 1,17 % y el Dow Jones de Industriales, el 0,53 %.

La corrección bursátil del parqué neoyorquino se extendió también a las plazas asiáticas: Seúl perdió el 2,85 %, su mayor caída desde el primero de agosto pasado; Tokio, el 2,5 % (principal retroceso en tres semanas), en tanto que Hong Kong cayó el 0,07 % por el sector inmobiliario.

Shanghái subió el 0,23 % a pesar del descenso de la actividad en el sector terciario chino el mes pasado.

Jornada volátil

La bolsa española reducía sus pérdidas y se aproximaba a 16.000 puntos mientras los futuros estadounidenses bajaban el 0,2 %. Se había conocido el aumento del 1,1 % de los pedidos de fábrica alemanes en septiembre y el alza del 0,8 % de la producción industrial francesa.

Sin embargo, volvía a profundizar en su caída a pesar de la mejoría de la actividad en el sector servicios de la zona euro y de varios países del Viejo Continente (España, Italia, Alemania y Reino Unido) el mes pasado. Solo cayó en Francia.

El parqué neoyorquino abría sin apenas variación y le costaba despuntar a pesar de la mejora de la actividad en el sector servicios el mes pasado en Estados Unidos.

La bolsa de Madrid conseguía terminar con ganancias y cerca de 16.100 puntos por el repunte del 0,1 % de Wall Street al cierre nacional, así como por el avance de las plazas europeas y de la mayoría de los grandes valores y bancos. El barril de petróleo Brent subía el 0,09 %, hasta 64,5 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 1,18 % de Inditex; Repsol ha avanzado el 0,88 %; Banco Santander, el 0,81 %, y BBVA, el 0,57 %. Bajaron Telefónica, el 2,76 % (tercera mayor caída del IBEX), e Iberdrola, el 0,08 %.

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Amadeus, el 1,97 %; Bankinter ha ganado el 1,9 %; Solaria, el 1,76 %; Cellnex, el 1,61 %, y Unicaja, el 1,42 %.

Grifols lidera las caídas del IBEX

Grifols A ha presidido las caídas del IBEX con un descenso del 3,24 %, afectada por el impacto de los tipos de cambio en sus cuentas, en tanto que Indra ha bajado el 2,83 %, seguida por Telefónica, mientras que Fluidra ha perdido el 2,56 % y Rovi, el 2,12 %.

En el mercado continuo se han negociado 1.249 millones de euros. Destacaron la subida del 4,81 % de Pescanova y la bajada del 10,48 % de Gestamp tras presentar sus cuentas.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió dos centésimas y se situó en el 3,179 %. La prima de riesgo con Alemania acabó en 50,8 puntos básicos.

La onza troy de oro subía el 1,33 % y se negociaba al cierre europeo a 3.984,28 dólares.

El bitcóin subía el 3,29 % y se cambiaba a 103.565 dólares.