El precio del brent aumenta hasta los 117 dólares por barril

La subida del precio del petróleo brent, de más del 4 %, con el barril a 117,5 dólares, no marca el ritmo de los mercados europeos que lejos de responder con caídas a ese alza registran subidas de media en torno al 1 %, al igual que Wall Street, que ha abierto con repuntes de más del 1 %.

A las 15:00 horas, con el barril de brent, de entrega en mayo, en 117,32 euros, todas las bolsas europeas han ido ampliando sus ganancias a lo largo de la sesión de este martes, registrando la mayor subida la Bolsa de Milán, del 1,08 %; seguida de Fráncfort, con el 0,89 %; Madrid, con el 0,87 %; Londres, con el 0,81 %; y París, con el 0,68 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también registra un avance del 0,70 %.

Por su parte, la Bolsa de Nueva York ha abierto con subidas en sus tres índices, que son del 1,17 % para el Dow Jones de Industriales, del 1,15 % para el S&P 500 y del 0,40 % para el Nasdaq.

El mercado de este modo no responde a la destacada subida que vuelve a registrar hoy el brent, del 4,13 %, mientras que el west texas intermediate (WTI), antes de la apertura oficial del mercado, registra un moderado avance del 0,45 %, con el barril en 103,46 dólares.