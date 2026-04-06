Estados Unidos, Irak y Libia los principales suministradores de crudo a España

El crudo importado a España en febrero retrocedió un 12,7 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 4.430 kilotoneladas (kt), según las cifras publicadas este lunes por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el acumulado del año hasta febrero también se produjo un descenso del 7,4 %, según los mismos datos.

En febrero, Estados Unidos fue el principal origen de las importaciones de crudo, con un 14 % del total y 622 kt, en un mes donde se importaron 31 tipos de crudo originarios de 16 países.

A este país, le siguieron Irak, con un 11,5 % del total, que aumentó sus entregas un 22,5 % respecto a febrero de 2025; y Libia, que las incrementó un 14 % hasta representar un 11,5 % del total.

Los datos publicados por Cores corresponden al mes de febrero y, por tanto, todavía no recogen el posible impacto de la guerra de Irán, ya que, los ataques de Estados Unidos e Israel a este país tuvieron lugar el 28 de febrero.

Por áreas geográficas, África fue la principal zona de abastecimiento del mes, con un 28,3 % del total, a pesar de que las importaciones cayeron un 9,3 % respecto a febrero de 2025.

Oriente Medio supone el 17% del crudo que importa España

Esta fue seguida por América del Norte, que representó un 27,1 % del total; América Central y del Sur, un 19,2 %; Oriente Medio, un 17 %; y Europa y Euroasia, un 8,5 %.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP crecieron en febrero un 0,5 % respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Argelia, al repuntar un 186,7 %; Irak, 22,5 %; y Libia, un 14 %.

Por su parte, las importaciones de crudo de países «No OPEP» disminuyeron un 21,3 % en dicho mes y representaron un 54,5 % del total de importaciones de crudo en febrero.

En el acumulado del año de los dos primeros meses, las importaciones de crudo en España en total ascendieron a 9.491 kt, con Estados Unidos como principal origen de estas con 1.233 kt; seguido por Nigeria, con 1.208 kt; y Libia, con 966 kt.