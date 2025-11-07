Fitch revisa al alza a Grifols: de estable a positivo

La agencia de calificación crediticia Fitch ha revisado este viernes la perspectiva de la farmacéutica Grifols de estable a positiva y ha confirmado la calificación de emisor a largo plazo de la compañía en ‘B+’.

Según Fitch, la perspectiva positiva refleja el «fortalecimiento del desempeño subyacente del negocio», que se beneficia «de la recuperación de la demanda en sus productos clave», junto con la mejora de los rendimientos del aprovisionamiento de plasma.

La agencia de ‘rating’ ha señalado que Grifols mantiene un sólido perfil operativo, con una expansión del margen ebitda que se prevé que alcance el 22 % en 2025.

Esto, junto con una política financiera coherente y las mejoras constantes en los márgenes del ebitda y del flujo de caja libre (FCF), en línea con las previsiones actuales de Fitch, podría respaldar una mejora en el plazo comprendido entre los doce y los dieciocho meses.

Grifols celebra la decisión de Fitch y aforma que refleja el «sólido perfil de riesgo empresarial» de la compañía

Grifols ha celebrado en un comunicado la revisión de Fitch y ha afirmado que refleja el «sólido perfil de riesgo empresarial» de la compañía, «junto con la mejora del gobierno corporativo y la reducción del perfil de apalancamiento desde los niveles actuales».

Con todo, la calificación crediticia de la multinacional de hemoderivados se mantiene en el grado de calidad considerado especulativo.

Fitch también ha elevado la calificación sénior garantizada de Grifols de ‘BB-‘ a ‘BB’ y la calificación de recuperación a ‘RR2’ (anteriormente ‘RR3’). Asimismo, Fitch ha reafirmado las calificaciones sénior no garantizadas de Grifols en ‘B-‘/RR6.