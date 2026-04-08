Goldman Sachs eleva su control directo en Indra al 2,81 % tras la compra de acciones

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs ha elevado su cartera de acciones en la española Indra del 0,15 al 2,81 % del capital de la compañía, donde hace justo una semana dimitió el que fuera su presidente, Ángel Escribano.

El banco de Inversión refuerza así su posición en Indra y pasa a tener una participación del 10,87 %, el 2,81 % en acciones y el resto en instrumentos financieros, según publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Goldman Sachs había comunicado el pasado 9 de diciembre, que continuaba teniendo un 8,3 % de participación en la compañía a través de instrumentos financieros, pero que bajaba su participación en acciones del 2,35 % al 0,152 %.

Ahora, ha reforzado su presencia directa en la multinacional española y lo eleva al 2,81 %.

El movimiento se efectúa en un momento en el que la compañía está en el foco, después del relevo de Ángel Escribano, por Ángel Simón; de vaivenes en bolsa y en medio de las especulaciones sobre la posibilidad de que retome su operación con EM&E.