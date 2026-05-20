IAG emite dos series de bonos de 500 millones de euros cada una

El grupo aéreo International Consolidated Airlines (IAG), al que pertenecen Iberia y British Airways (BA), entre otras aerolíneas, anunció este miércoles la emisión de dos series independientes de bonos no garantizados por un importe inicial de unos 500 millones de euros cada una.

En un comunicado, el grupo al que también pertenecen las aerolíneas Vueling, Aer Lingus y LEVEL, señaló que el bono serie A tiene un vencimiento el 28 de enero de 2031, mientras que el de la serie B vence el 28 de mayo de 2034.

Se estima que las condiciones definitivas de los bonos se determinen y anuncien en breve, y que la liquidación se realice alrededor del 28 de mayo de 2026.

Los bonos no están destinados a ofrecerse, vendidos ni puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo (EEE), ni deben ofrecerse, vendidos ni puestos a disposición de dichos inversores, añade la nota.

IAG tendrá la opción de amortizar todos los bonos según sus términos y condiciones, dice el grupo, que añade que los ingresos netos obtenidos con estos bonos se destinarán a sus fines corporativos generales.

IAG finaliza el programa de recompra de acciones por 500 millones

El grupo de aerolíneas anunció el pasado 15 de mayo que ha cerrado el programa de recompra de acciones propias por valor de 500 millones de euros que anunció el pasado 27 de febrero.

Según comunicó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la recompra se produce tras la última adquisición de acciones ordinarias ayer mismo y su objetivo es reducir el capital social de la entidad.