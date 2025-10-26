Iberdrola abre el martes la presentación de resultados de las energéticas

Las grandes eléctricas españolas presentan cuentas trimestrales la próxima semana, en pleno debate sobre el futuro de las nucleares y tras el envío el viernes de una carta al Ministerio para la Transición Ecológica para mostrar su disposición a alargar la vida útil de Almaraz, la primera de las plantas que está previsto que se cierre. Iberdrola será la primera en presentar sus cuentas, el martes, 28.

Junto a ellas, buena parte del sector energético -inmerso también estos días en el debate sobre la retribución de las redes eléctricas y sobre las medidas necesarias para evitar un nuevo apagón- presentará también la próxima semana sus cuentas correspondiente al tercer trimestre del año.

El consenso de analistas de Bloomberg consultado por EFE estima que las tres grandes energéticas españolas -Iberdrola, Repsol y Endesa- habrán ganado juntas 7.852,16 millones de euros entre enero y septiembre, un 9 % menos que un año antes.

La petición de prórroga de Almaraz, donde Iberdrola tiene la mayor participación

Iberdrola será la primera de las grandes energéticas en presentar sus resultados, el martes, día 28. Endesa, Naturgy y Redeia (la matriz de Red Eléctrica) lo harán el miércoles y Repsol el jueves.

Naturgy vuelve a presentar cuentas trimestrales después de varios ejercicios sin hacerlo -no existe obligación para ello- y los presentará en un momento en que la empresa ha aumentado su capital flotante (‘free float’) hasta el 18,7 %. En todo 2024, ganó 1.901 millones.

Todo en una semana en la que vence el plazo para que se presenten los primeros documentos necesarios para emprender el cierre de Almaraz.

El viernes, sin embargo, las empresas propietarias de la central extremeña, que está gestionada por la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) -participada por Iberdrola (52,7 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %)-, remitieron una carta a Transición Ecológica abogando por ampliar su vida útil.

Esta misiva se envió días después de que esas empresas dijeran que ya trabajaban en la «gobernanza» para elevar al ministerio una petición conjunta de prórroga para la central, que, según dijeron, se mantiene en «óptimas condiciones técnicas» para operar más allá de 2027.

El debate sobre la energía nuclear y la posible prolongación del calendario de cierre de las plantas -que arranca con Almaraz- se ha incrementado en los últimos meses, sobre todo, a raíz del apagón del pasado 28 de abril, ya que esta fuente energética da mucha estabilidad al sistema.

Retribución de redes

Estas semanas se dirime también el marco retributivo de las redes de transporte y distribución eléctrica para el periodo 2026-2031. Las empresas piden una metodología menos «disruptiva» que el modelo recién propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y alineado con la planificación de redes propuesta por el ministerio.

Esa propuesta de Transición Energética prevé una inversión de unos 13.500 millones hasta 2030 e incluye un incremento de los límites de la inversión. Mientras, el sistema eléctrico se mantiene funcionando en modo reforzado desde el inédito apagón de finales de abril.

La CNMC aprobó la pasada semana la modificación temporal de algunos procedimientos de operación del sistema eléctrico por razones operativas y con carácter de urgencia que había solicitado Red Eléctrica para reforzar la seguridad del suministro, después de haber comunicado variaciones de tensión, aunque siempre dentro de los márgenes establecidos, según dijo.

Esas medidas serán de aplicación durante el periodo inicial de 30 días, aunque se podrán prorrogar hasta un máximo de 3 meses.