JP Morgan acompaña a los Escribano en su salida de Indra

El banco estadounidense JPMorgan ha reducido su exposición en Indra hasta el 2,7 %, frente al 15,3 % que mantenía antes de la salida de la familia Escribano del capital de la tecnológica española, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En los registros publicados por la CNMV este miércoles, figura que JPMorgan mantiene un 2,698 % en Indra, del que un 1,787 % corresponde a acciones y el 0,911 % restante a instrumentos financieros.

JP Morgan comenzó a vender en Indra tras el anuncio de los hermanos Escribano de su salida de la tecnológica controlada por la Sepi

La reducción de la exposición del banco estadounidense comenzó el pasado 5 de mayo, cuando la familia Escribano anunció la venta del 14,3 % de la tecnológica controlada por el Gobierno a través de la Sepi, con más del 25% del capital.

Ese mismo día, JPMorgan rebajó su posición total en la compañía desde el 15,272 % hasta el 11,793 %.

Desde entonces, la entidad ha ido bajando progresivamente su presencia en Indra hasta situarla en el 2,698 % comunicado este miércoles.

La caída coincide con la colocación acelerada del 14,3 % de Indra realizada por la familia Escribano el pasado 5 de mayo, operación valorada en unos 1.338 millones de euros y que supuso además la salida de Javier Escribano, presidente de EM&E, del consejo de administración de la tecnológica, donde ocupaba un puesto de consejero dominical.

Un mes antes había abandonado la presidencia de Indra Ángel Escribano, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla alrededor del 28 % de la compañía, reclamara resolver el posible conflicto de interés derivado de la operación que se analizaba entre Indra y EM&E, empresa propiedad al 100 % de Ángel y Javier Escribano.

En el informe anual de gobierno corporativo de Indra se aclara que la posición declarada por JPMorgan en diciembre de 2024 estaba vinculada a la financiación suscrita por EM&E -titular directo de la participación en Indra- con la entidad estadounidense para adquirir la totalidad de las acciones que representaban el 14,3 % del capital social de la tecnológica.