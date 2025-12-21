La Bolsa española abre este miércoles, Nochebuena, hasta las 14,00 horas

La Bolsa española, al igual que la mayoría de plazas europeas, abrirá sus puertas este miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, aunque solo operará media sesión, hasta las 14:00 horas, según establece el calendario oficial de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Tras operar media sesión el día de Nochebuena, la Bolsa española cerrará el jueves 25 de diciembre, Navidad, y el viernes 26 de diciembre, donde en muchos países europeos, y en la algunas comunidades autónomas españolas, como Cataluña. se celebra San Esteban, primer mártir cristiano.

Durante la siguiente semana, el mercado español también operará media sesión, hasta las 14 horas, el miércoles 31 de diciembre, día de Fin de Año, y cerrará el jueves 1 de enero, Año Nuevo.

Para este 2025, BME estableció seis festivos, uno más que los acordados para 2026.

Un festivo menos para la Bolsa española en 2026

El próximo año será festivo el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).

BME comunicó también que el 24 de diciembre (Nochebuena) y el 31 de diciembre (Nochevieja) de 2026, el mercado permanecerá abierto hasta las 14:00 horas, en lugar de hasta las 17:35 horas habituales.