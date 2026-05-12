La inflación en Estados Unidos, nuevo problema para el IBEX 35

El IBEX 35, principal índice de la Bolsa española, ha perdido este martes un 1,56 % y la cota de los 17.600 puntos, lastrado por las caídas en Wall Street tras el incremento del IPC estadounidense hasta el 3,8 %, lo que aleja de momento una posible rebaja de tipos de interés por parte de la Fed. Tampoco ayudó, como en las última sesiones, el estancamiento de las negociaciones de paz en Irán.

En su cuarta sesión consecutiva de descensos, el selectivo español ha cedido 278,9 puntos hasta los 17.573,6 puntos. Estas caídas reducen las ganancias anuales al 1,54 %. Las caídas se han extendido en todo el Viejo Continente con el euro a la baja hasta los 1,172 dólares. Fráncfort ha liderado las caídas al ceder el 1,62 %. Milán ha perdido el 1,36 %; París, el 0,95 % y Londres, el 0,04 % en una sesión en la que la rentabilidad del bono británico a 30 años ha alcanzado niveles máximos desde 1998 tras los malos resultados del Partido Laborista de Reino Unido en las elecciones locales.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha perdido el 1,48 %.

En Estados Unidos, Wall Street, la principal bolsa del mundo, ha abierto en negativo después de conocerse el repunte de la inflación tras el encarecimiento energético derivado del conflicto con Irán.

Mal día para las constructoras en el IBEX 35

Dentro del selectivo, ACS se ha dejado el 5,22 %; Acciona, el 4,26 %; y Acciona Energía, el 4,1 %. En la parte alta de la tabla, Amadeus (1,99 %), Naturgy (1,12 %) y Repsol (0,9 %) han sido los títulos más alcistas.

De los grandes valores, Inditex ha cedido el 2,88 %; Banco Santander, el 2,07 %; BBVA, el 1,23 %; Telefónica, el 1,01 %; e Iberdrola, el 0,89 %.

El cruce de declaraciones entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances en las negociaciones de paz continúa empujando al alza el precio del petróleo. El barril de brent, el crudo de referencia en Europa, suma casi un 4 % y supera los 108 dólares, mientras que el Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repunta el 4,05 % y cotiza en los 102,04 dólares.

Por su parte, el precio del gas natural TTF cae un 0,22 % tras las subidas de la víspera con el megavatio/hora a 46,6 euros.

En otros activos, el precio del oro cae el 1,7 %, hasta los 4.656 dólares la onza, mientras que la plata retrocede el 2,8 %, hasta los 83,63 dólares.

El bitcóin también resta el 1,88 % y cotiza en los 80.262 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años sube al 3,531 %.