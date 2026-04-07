La rentabilidad de las letras a un año sube más de 0,5 puntos, al 2,64%

El Tesoro Público ha elevado en algo más de medio punto el interés de las letras a un año en la subasta celebrada este martes, para situarlo en el 2,64 %, nivel de noviembre de 2024.

Según datos de este departamento dependiente del Ministerio de Economía, ha vendido 4.388,7 millones de letras a doce meses a un interés marginal del 2,64 %, cuando en la puja de marzo había colocado estos títulos con un tipo del 2,137 %.

Los inversores han solicitado 5.328,85 millones de euros en letras a un año, de los cuales 1.434 millones ha correspondido a peticiones no competitivas, identificadas habitualmente como las realizadas por inversores minoristas.

La anterior subasta de letras a un año fue realizada el pasado 3 de marzo, cuatro días después de que Israel y Estados Unidos emprendieran la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

El mercado interbancario anticipa subida de activos de deuda pública como las letras a un año

Los inversores esperaban que el Tesoro elevara el rendimiento de las letras a un año, que ya anticipaba el mercado interbancario, pues el euríbor a doce meses terminó el mes pasado en el 2,565 %, con una subida de 0,34 puntos respecto a febrero.

Además, el Tesoro ha subastado letras a seis meses, cuyo interés marginal ha crecido al 2,391 %, 31,4 puntos básicos más que en la puja de marzo y rendimiento similar al que ofrecía en marzo del año pasado.

Los inversores han solicitado 3.326 millones de euros de estos títulos y se les han asignado 2.050,56 millones. Del importe demandado, 1.020 millones correspondieron a peticiones no competitivas.

En total, el Tesoro ha colocado 6.439,26 millones de euros de letras a un año y seis meses después de que los inversores pidieran 8.654,91 millones.

Objetivo de la subasta del Tesoro

El Tesoro había comunicado que su objetivo de emisión para esta subasta se situaba entre 5.500 y 6.500 millones.

En la subasta de este tipo de letras de marzo, España había vendido 5.934 millones de euros a un mayor interés, por encima del 2 %.

El pasado tres de marzo, las letras a doce meses se adjudicaron a un rendimiento del 2,137 %, superior al 2,039 % aplicado en la puja de febrero.

Por su parte, el interés marginal de las letras a seis meses fue del 2,077 % (1,985 % anterior).

Tras esta subasta de letras, el Tesoro volverá al mercado el jueves, con la venta de bonos a medio y largo plazo.

El Tesoro tiene previsto colocar ese día entre 5.250 y 6.750 millones de euros en bonos a tres y cinco años, en unas obligaciones a diez años, y en otras obligaciones a diez años indexadas a la inflación.