Naturgy sube en bolsa tras mejoras de recomendación de Morgan Stanley y BNP

Las acciones de Naturgy han subido cerca del 5% en bolsa después de que Morgan Stanley y Exane BNP Paribas hayan mejorado su recomendación sobre el valor, que han elevado desde ‘neutral’ a ‘sobreponderar’.

Al cierre de las negociaciones, los títulos de Naturgy han sido los que más han ascendido de la Bolsa española y los segundos que más lo han hecho en el mercado continúo, tras subir un 4,85 % con el que se sitúan en 29,4 euros.

En lo que va de año, el valor bursátil de la compañía se revaloriza un 16 %.

Ambas firmas han decidido subir sus recomendaciones sobre Naturgy en un día en el que el precio del petróleo cotiza de nuevo al alza en esta sesión, ya que el brent registra una subida del 1,67 %, hasta los 106,8 dólares, y el de referencia en EE.UU., el west texas intermediate (WTI), sube el 2,19 %, hasta los 100,41 dólares. El gas natural TTF avanza el 0.61 %, hasta los 49,71 euros el megavatio/hora,

Mientras que la división de inversión especializada en renta variable de BNP sólo eleva la recomendación sobre el valor de ‘neutral’ a ‘sobreponderar’, Morgan Stanley da un paso más al elevar también el precio objetivo de la acción, hasta los 32 euros desde 27 euros.

Actualmente, la acción se encuentra en en torno a los 29 euros.

La destacada subida de Naturgy contiene la caída de la Bolsa española

Estas mejoras se suman a la que ya hizo el pasado 5 de mayo Bank of America, que elevó también de ‘neutral’ a compra y revisó el precio objetivo de la acción de 28 a 31 euros.

Bank of America argumentó esta mejora en que el mercado no está reflejando el potencial de la rentabilidad total ni la rentabilidad por dividendo de Naturgy.

A todo ello se suma, que el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, auguró que el impacto que está teniendo la guerra en Oriente Medio sobre el suministro mundial de gas durará «más tiempo» que la propia duración de la guerra en sí, ya que este conflicto ha hecho disminuir la oferta de gas.

La destacada subida de Naturgy contiene la caída de la Bolsa española, que cede el 0,43 %, con el selectivo español IBEX 35 situado por debajo de los 18.000 puntos, en 17.971, 9 puntos, tras llegar a superar en esta sesión los 18.100.