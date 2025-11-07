Técnicas Reunidas gana el 66% más y supera los 100 millones

Técnicas Reunidas ganó 108 millones de euros en los nueve primeros meses del año, el 66 % más, apoyada en unos mayores ingresos y se ha marcado como objetivo lograr unas ventas superiores a los 6.250 millones en 2025, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre las ventas del grupo alcanzaron los 4.596,4 millones, lo que supone un aumento del 43 % con respecto a los nueve primeros meses de 2024. Además, en el tercer trimestre de 2025, las ventas ascendieron a 1.852,3 millones, lo que implica un aumento del 29 %.

Este aumento trimestral, explica el grupo de ingeniería, se explica por las compensaciones de los programas de aceleración aprobados por los clientes en varios proyectos.

Por su parte, la cartera a finales de septiembre de 2025 se situó en 11.541 millones de euros, mientras que las adjudicaciones alcanzaron los 3.815 millones de euros.

Caja neta de Técnicas Reunidas

Además, la posición de caja neta a finales de septiembre ascendió a 427 millones, superior a los 394 millones de finales de diciembre de 2024.

Técnicas Reunidas ha indicado que el negocio de Energía se está consolidando como una «piedra angular» en su estrategia y que ha triplicado su previsión de ingresos en este segmento superando los 1.000 millones de euros anuales.

Asimismo, ha subrayado que Norteamérica sigue siendo una prioridad estratégica y que se traducirá en una cartera de pedidos sólida a finales de 2026 y 2027.

Además, el presidente ejecutivo de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, ha asegurado que la unidad de negocio de Servicios «ya ha superado el techo de cristal que nos limitaba en el pasado».

Previsiones para 2025 y 2026

La previsión de la empresa para 2025 es lograr unas ventas superiores a los 6.250 millones de euros y un ebit en torno a los 280 millones con un margen ebit del 4,5 %.

Para 2026, Técnicas Reunidas espera alcanzar unas ventas por encima de los 6.500 millones, un ebit superior a 325 millones y un margen superior al 5 %.

Asimismo, ha destacado que el plan estratégico del grupo está prosperando por encima de las expectativas y que está encaminado a cumplir los objetivos para 2028.