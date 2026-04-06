Trump: todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’ y eso puede suceder mañana

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en rueda de prensa que todo Irán «puede aniquilarse en una noche» y que eso podría suceder «mañana por la noche», en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estratégico estrecho de Ormuz.

«El país entero (Irán) puede arrasarse en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo», aseguró el mandatario estadounidense en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación militar para rescatar, en territorio iraní, a los tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el pasado viernes por Teherán.

El presidente estadounidense anunció este fin de semana que ampliaba hasta mañana martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa gran parte importante de los hidrocarburos que se exportan al resto el mundo), que la Guardia Revolucionaria iraní mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

Trump pone un corto plazo a Irán para que reabra Ormuz

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana martes a las 20.00 hora de Washington (00.00 GMT) para reabrir la estratégica vía marítima, ya que en caso contrario EE.UU. bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

En la rueda de prensa, el mandatario alabó el operativo para rescatar a los ocupantes del caza derribado, especialmente en lo que se refiere al copiloto, que estuvo oculto en una zona montañosa de Irán durante horas antes de hallarlo los efectivos estadounidenses.

Trump dijo que la operación para rescatar al copiloto implicó a 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 ​​aviones cisterna de reabastecimiento y trece aeronaves de rescate.