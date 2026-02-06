Wall Street pone orden en el IBEX 35

El IBEX 35 ha subido un 1,11 % este viernes y se ha aproximado a los 18.000 puntos impulsada por el fuerte arranque de Wall Street a primera hora de la tarde y el repunte de grandes valores, que, como el BBVA, ayer sufrieron un severo castigo.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 197 puntos, ese 1,11 %, hasta los 17.943,3 puntos. En la semana repunta el 0,35 % y en el año se revaloriza el 3,67 %. En el resto de Europa, con el euro en 1,183 dólares y una subida del 0,3 %, Fráncfort ganó el 0,94 %, Londres el 0,59 %, París el 0,43 % y Milán el 0,13 %.

La bolsa iniciaba el día sin rumbo claro después de la caída cercana al 2 % de la víspera, la mayor en casi tres meses, que le situaba por debajo de 17.800 puntos.

En el arranque de la jornada influía el descenso de Wall Street en la víspera por el mal comportamiento de las empresas tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial. Además, no gustaron los resultados ni los planes de negocio e inversión de Amazon.

Así, el índice Dow Jones de Industriales cayó el 1,2 %; el S&P500, el 1,23 %, y el Nasdaq Composite, el 1,59 %.

En Asia también predominaron las pérdidas: Seúl cedió el 1,44 %; Hong Kong el 1,21 % y Shanghái el 0,25 %. Tokio subió el 0,81 %

También influía en la bajada inicial el descenso de Banco Sabadell tras presentar sus cuentas del año pasado, cuando ganó 1.775 millones de euros, el 2,8 % menos.

Se habían publicado datos de la balanza comercial alemana (mayor superávit) y francesa (crecía el déficit), aunque aumentaban las exportaciones de ambas economías.

Wall Street al alza

La bolsa se iba recuperando y se acercaba con ganancias moderadas a los 18.900 puntos antes de la apertura de Wall Street, que abría con una subida del 0,6 % gracias a la recuperación del sector tecnológico.

Además, ese avance se incrementaba con el crecimiento de la confianza de los consumidores estadounidenses (Universidad de Michigan), según datos de febrero.

Al cierre nacional, la subida del 1,78 % de Wall Street y el avance de la mayoría de los grandes valores y de las plazas europeas favorecían el alza de la bolsa española y que terminara cerca de 18.000 puntos. El barril de petróleo Brent subía el 1,44 % y se negociaba a 68,52 dólares.

De los grandes valores ha destacado la subida del 3,99 % de Repsol (quinta mayor del IBEX); Banco Santander avanzó el 1,85 %; Iberdrola, el 1,12 %; BBVA, el 1,05 %, e Inditex el 0,78 %. Solo bajó Telefónica, el 0,25 %.

Sacyr y Sabadell, cara y cruz del IBEX 35

La mayor subida del IBEX ha correspondido a Sacyr, el 5,55 %, seguida de las siderúrgicas Acerinox (5,13 %) y ArcelorMittal (4,53 %) por las medidas proteccionistas europeas para el sector, en tanto que IAG ganó el 4,43 %.

Banco Sabadell lideró las bajadas del IBEX y de la bolsa al caer el 4,72 % tras presentar resultados; Puig cedió el 2,36 %; Amadeus el 2,03 %, Cellnex el 1,47 % y Caixabank el 0,64 %.

En el mercado continuo, destacaron la subida del 5,7 % de Clínica Baviera y, después de Banco Sabadell, la bajada del 2,39 % de Renta Corporación.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo apenas varió respecto al jueves y terminó en el 3,218 %, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en 37,8 puntos básicos.

El oro subía el 3,29 % al cierre bursátil europeo y se negociaba a 4.936,46 dólares, mientras que la plata repuntaba el 8,76 % y se cambiaba a 76,76 dólares.

El bitcóin ganaba el 10,17 % y avanzaba hasta 69.501,44 dólares.