Multiópticas y Down España lanzan una colección de gafas infantiles inclusiva: pensada para todos, diseñada para cada uno

Ver bien no es solo una cuestión de gafas, sino de cómo elegimos mirar el mundo. Cada mirada infantil es única y todos los niños y niñas merecen productos que se adapten a sus necesidades. Con esta convicción, Multiópticas presenta su nueva colección mó Kids desarrollada en colaboración con Down España: una línea de gafas infantiles pensada para acompañar a los niños y niñas, con independencia de sus capacidades.

El 75% de las personas con síndrome de Down presenta problemas visuales, según datos de Down España. Más allá del dato, existe una alta incidencia de defectos de refracción (miopía, hipermetropía), estrabismo, y necesidades específicas que dificultan el ajuste de las monturas estándar. Esta colección nace para dar una respuesta técnica y humana a esa realidad, demostrando que diseñar desde la inclusión es una responsabilidad compartida.

Esta nueva línea de gafas, disponible a partir del 25 de septiembre, ha sido creada a partir de un proceso de escucha activa a familias y a expertos en salud visual. El resultado: gafas más cómodas, resistentes y seguras, con puentes bajos y plaquetas adaptadas a su fisionomía y con diseños que apuestan por la autonomía, la funcionalidad y la autoexpresión.

«Esta colaboración con Down España nace de escuchar a las familias y de poner nuestra experiencia en salud visual al servicio de una necesidad real. No hablamos solo de diseñar unas gafas, sino de derribar barreras, de facilitar la vida. Nos ilusiona saber que nuestro conocimiento puede contribuir directamente a la independencia y felicidad de los más pequeños, y lo hacemos desde el compromiso social que guía a Fundación Multiópticas«, afirma Salomé Suárez, directora de Corporativo y Fundación Multiópticas.

Pero el propósito va más allá. Esta colección celebra la diversidad y defiende que todos los niños y niñas merecen productos diseñados desde la empatía.

“Desde Down España, estamos seguros de que esta colección responde a las características y necesidades de los niños y niñas con síndrome de Down que en su gran mayoría tienen que utilizar gafas. La incidencia de patologías visuales en las personas con síndrome de Down es mayor que en el resto de la población, y muy a menudo con una evolución más rápida. Por eso cualquier apoyo para mejorar su funcionalidad será clave en su comodidad e inclusión. Además, estamos muy agradecidos a Multiópticas por su implicación en esta iniciativa, que supondrá un avance importante en el bienestar y en la mejora de la salud visual de los menores de nuestro colectivo”, Agustín Matía, director gerente de Down España.

En paralelo al lanzamiento, Multiópticas participará también en el encuentro de Familias de Down España que se celebrará en Zaragoza en el mes de diciembre, a través de unos talleres enfocados en salud visual impartidos por expertos ópticos-optometristas de la compañía. Además, contará con un stand donde se presentará y pondrá a la venta la nueva colección, acercándola de primera mano a las familias participantes.

A través de esta unión, Multiópticas y Down España reafirman su compromiso con una infancia más justa, más vista y más mirada. Una infancia en la que todos los niños y niñas puedan ver bien el mundo tal y sentirse parte de él.