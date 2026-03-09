Nestlé logra reducir un 48% las toneladas de GEI por tonelada de producto en los últimos siete años

Nestlé en España cerró el ejercicio 2025 con una cifra total de negocios que ascendió a 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las ventas nacionales, que alcanzaron los 1.619 millones de euros (+4,8%), y por el crecimiento de las exportaciones. Por segundo año consecutivo, estas superaron los mil millones de euros. En concreto, las exportaciones alcanzaron los 1.274 millones y ya representan el 44% de las ventas totales.

El ejercicio vino marcado por una volatilidad elevada y el encarecimiento de las materias primas clave (café o cacao) que, un año más, siguieron al alza. Por su parte, la inflación continuó afectando al poder adquisitivo de los consumidores, acelerando los cambios en los hábitos de consumo iniciados en años anteriores.

En este marco, la búsqueda de mayor agilidad y eficiencias fueron determinantes para apuntalar el crecimiento en el territorio nacional. Asimismo, la compañía reforzó de manera significativa el apoyo a sus marcas, incrementó la intensidad promocional y potenció su capacidad de adaptación al mercado para responder con rapidez a la evolución del consumidor. Además, los negocios continuaron apostando por las innovaciones, que contribuyeron al crecimiento aportando cerca del 10% a las ventas locales.

“En un entorno de constante cambio, mantenemos la senda del crecimiento con un rumbo claro: crecer de manera sostenible, con nuestras fábricas en España como puntal de desarrollo, y apostando por nuestras marcas más estratégicas y por la innovación diferencial. En 2026, vamos a seguir intensificando esta apuesta y reforzando la conexión de nuestras marcas con el consumidor para que sean irresistibles”, destaca Jordi Llach, director general de Nestlé España.

Año récord de inversión

En 2025, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España que ascendieron a 96 millones de euros, la cifra más alta de la última década. La mayor parte, 85 millones, se destinaron a potenciar la competitividad de los diez centros de producción2 que la Compañía tiene en el país. El resto, 11 millones de euros, se invirtieron en las áreas de administración, ventas y tecnologías de la información. Por negocios, las inversiones más elevadas se destinaron a cafés, chocolates y nutrición.

“En 2025, hemos hecho el mayor esfuerzo inversor de la última década. La mayor parte de las partidas se han destinado a potenciar la competitividad de nuestras fábricas. Hemos abierto nuevas líneas y entrado en nuevas categorías. Además, hemos seguido apostando por instalaciones pioneras en términos de sostenibilidad, sin olvidar el apoyo a proveedores y agricultores locales con los que trabajamos mano a mano”, remarca Llach.

Otros hitos

Nestlé siguió avanzando en su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050. Las fábricas españolas de la Compañía lograron reducir un 48% las toneladas de GEI por tonelada de producto con respecto a 2018, lo que equivale a cerca de 80.000 toneladas menos de emisiones netas.

En esta línea, las medidas implementadas permitieron una reducción del 30% del consumo total de energía en las plantas españolas, así como un descenso del 30% en el uso de agua durante el periodo 2021-2025. Los avances en sostenibilidad estuvieron también presentes en los dos aniversarios celebrados el año pasado.

La fábrica de La Penilla de Cayón (Cantabria), que cumplió 120 años, anunció una inversión de 1,8 millones de euros para instalar un nuevo grupo de torres de refrigeración, dentro de los cerca de 75 millones de euros invertidos desde 2020 para mejoras en sostenibilidad, digitalización y automatización de la planta.

Por su parte, la Fabada Asturiana Litoral conmemoró su 75 aniversario, destacando los 7 millones de euros invertidos en los últimos cinco años, centrados en eficiencia energética, reutilización del agua y reducción de plásticos en los envases. En esta línea, la Compañía continuó impulsando la agricultura regenerativa.

Desde el año pasado, todo el volumen de cereales con los que se elaboran las papillas infantiles de Nestlé en España se cultiva en campos de Castilla y León y Navarra con prácticas de agricultura regenerativa.

Por último, Nestlé fue reconocida por MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como la empresa con mejor reputación del sector de la alimentación en España en 2025, una posición que mantiene ininterrumpidamente desde 2018. También fue distinguida como líder del sector en atracción y retención de talento por el ranking MERCO Talento.