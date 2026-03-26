Pictet cierra su primer fondo de inversión directa en private equity con 403 millones

Pictet Alternative Advisors ha completado el cierre final de Pictet Private Equity Entrepreneur Capital I, su primera estrategia centrada en inversión directa en private equity, alcanzando un volumen total de 403 millones de euros. Entre los inversores se encuentran fundaciones, fondos de pensiones, family offices institucionales y emprendedores.

El fondo se enfoca en la adquisición de participaciones mayoritarias en empresas familiares o lideradas por emprendedores, priorizando compañías con modelos de negocio sólidos y alto potencial de crecimiento.

La estrategia se dirige al segmento del low middle market en países como Alemania, Austria, Suiza y Reino Unido. Además, adopta un enfoque temático centrado en sectores B2B, educación y servicios, áreas que se benefician de tendencias estructurales favorables a largo plazo.