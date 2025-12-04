Repsol y Toyota impulsan la descarbonización del transporte en España con soluciones energéticas renovables e integrales

Repsol y Toyota España han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de impulsar conjuntamente la descarbonización del transporte y promover soluciones energéticas sostenibles en el sector de la automoción. Esta alianza estratégica refuerza el compromiso de ambas compañías con la innovación, la eficiencia energética y la movilidad del futuro.

El acuerdo contempla el desarrollo de proyectos de colaboración multitecnología, como soluciones integrales de recarga eléctrica, suministro de electricidad, combustibles renovables, generación fotovoltaica, compensación de emisiones y medidas de eficiencia energética.

Una de las iniciativas más relevantes del acuerdo es la solución integral dirigida a los concesionarios de Toyota, que incluye el suministro de electricidad 100% renovable, la instalación y el mantenimiento de placas solares, puntos de recarga eléctrica y el uso de combustibles renovables. Con ello, Toyota y Repsol impulsan la descarbonización y la transformación energética de la red comercial del fabricante en España.

Además, al contratar el servicio con Repsol, los clientes podrán beneficiarse de descuentos en la tarifa eléctrica y acumular saldo en Waylet, la aplicación de fidelización de Repsol, que ya cuenta con más de 9,7 millones de usuarios y permite acceder a más de 7.000 puntos de recarga en todo el país.

Como parte de esta colaboración, los clientes que adquieran un vehículo eléctrico o híbrido enchufable de Toyota podrán instalar un punto de recarga en su hogar desde 1.995 €, con precio fijo.

La colaboración acelera la transición energética

La alianza también recoge iniciativas como la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE) y el desarrollo de proyectos de compensación de emisiones, reforzando el compromiso compartido de ambas compañías con la reducción de la huella de carbono.

De hecho, la luz y el gas de las oficinas de Toyota ya han sido contratados con Repsol, como uno de los primeros pasos en la implementación de esta colaboración. Asimismo, Repsol pondrá a disposición de Toyota su amplia oferta energética para sus edificios y Red Oficial de Concesionarios.

Para el director general de Cliente de Repsol, Valero Marín: ‘Esta alianza con Toyota, uno de los fabricantes más relevantes a nivel mundial, representa un avance decisivo en nuestra estrategia de descarbonización. Colaborar con un líder global en automoción nos permite desarrollar y escalar nuestras soluciones energéticas, acercándolas tanto a los clientes como a los empleados y a la red de concesionarios. Es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre sectores puede acelerar la transición energética hacia un modelo más eficiente’.

Por su parte, Miguel Carsi, Presidente y CEO de Toyota y Lexus España, ha destacado: ‘En Toyota trabajamos para hacer realidad una movilidad cada vez más sostenible, accesible y eficiente. Esta alianza con Repsol representa un paso importante en nuestro camino hacia la neutralidad en carbono, no solo a través de nuestros vehículos, sino también con soluciones energéticas integrales para nuestros clientes, concesionarios y empleados. Uniendo fuerzas con un referente energético como Repsol, avanzamos juntos hacia una sociedad más limpia y conectada’.

Repsol y Toyota: una alianza con historia también en la competición

Además del acuerdo de colaboración multitecnología firmado para impulsar la transición energética en el sector de la automoción, Repsol y Toyota mantienen una relación histórica en el mundo del motor.

Ambas compañías hicieron historia en los años 90 junto a Carlos Sainz, logrando dos títulos mundiales en el Campeonato Mundial de Rallies (WRC) en 1990 y 1992. Este año, han retomado su colaboración en el WRC2 con el equipo Toyota Gazoo Racing Spain, apostando por los pilotos Alejandro Cachón y Borja Rozada, al volante de un Toyota GR Yaris Rally2.

Asimismo, Repsol y Toyota colaboran en el Rally Dakar desde 2021, inicialmente junto al piloto Isidre Esteve y su Toyota Hilux T1+. Esta alianza se ha reforzado en 2024 con la incorporación del equipo oficial Toyota Gazoo Racing. En ambos proyectos, los combustibles renovables de Repsol desempeñan un papel fundamental, contribuyendo al rendimiento y la eficiencia de los vehículos en las condiciones más exigentes de la competición.