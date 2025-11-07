Santander Private Banking supera los 80.000 millones en el segmento de grandes patrimonios

Santander Private Banking España continúa su proceso de transformación bajo el liderazgo de Víctor Allende, quien asumió la dirección hace un año. Desde el lanzamiento en enero de su nueva propuesta de valor, centrada en el asesoramiento independiente, el banco ha logrado un crecimiento significativo en el segmento de grandes patrimonios (Ultra High Net Worth, UHNW), alcanzando los 80.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Esta cifra supone un incremento del 13% respecto a los 71.000 millones registrados en diciembre de 2024 y supera ampliamente las previsiones de crecimiento fijadas para 2025. El segmento UHNW agrupa a unas 1.300 familias residentes en España con patrimonios superiores a 20 millones de euros, y un promedio cercano a los 60 millones por cliente. El dato no incluye los activos que estos clientes mantienen con Santander en otros centros internacionales como Suiza o Miami.

La plantilla total de banqueros de Santander Private Banking supera ya el centenar

Para sostener este crecimiento, el banco ha reforzado su estructura de personal. El número de banqueros dedicados al segmento UHNW ha pasado de 20 a 32 en el último año, con el objetivo de ofrecer un modelo de atención más personalizado y exclusivo. Cada banquero atiende a un máximo de 35 clientes, apoyado por un investment advisor y un wealth planner especializados. Ambos equipos también se han ampliado recientemente.

Con estas incorporaciones, la plantilla total de banqueros de Santander Private Banking supera ya el centenar, sumando los profesionales de los segmentos high net worth y ultra high net worth.

El impulso del área de grandes patrimonios se enmarca en la estrategia global de Wealth Management & Insurance del grupo, liderada por Javier García-Carranza. Bajo su dirección, y con Allende al frente de la banca privada en España, el banco ha llevado a cabo una intensa ofensiva de captación de talento, incorporando a más de una docena de profesionales clave procedentes de entidades como CaixaBank, boutiques financieras y firmas de asesoramiento patrimonial. Entre las nuevas incorporaciones destacan Sol Moreno de los Ríos, Javier Lafarga, Borja Pérez-Montero e Inés Comellas.