Schroders ficha a Patrick Schwyzer para liderar su crecimiento en Europa

La gestora Schroders ha reforzado su cúpula directiva con la incorporación de Patrick Schwyzer como nuevo responsable de negocio para Europa. Desde este puesto, liderará el desarrollo y la implementación de la estrategia del grupo en la región, con foco en responder a las cambiantes necesidades de inversión de los clientes europeos. Se incorporará el 7 de abril y reportará a Matt Oomen, responsable global de negocio.

Desde la firma destacan la trayectoria del directivo, subrayando su experiencia en banca privada, asesoramiento y soluciones de inversión, así como su capacidad para impulsar el crecimiento y construir equipos de alto rendimiento en distintos mercados. Su red de contactos y conocimiento del cliente europeo serán claves para seguir consolidando la presencia de Schroders en la región.

Por su parte, Schwyzer ha señalado que se une a la entidad en un momento estratégico, destacando la combinación de capacidades en mercados públicos y privados, el enfoque en el cliente y la calidad del equipo como pilares para el crecimiento futuro. Asimismo, ha mostrado su intención de colaborar estrechamente con los equipos locales para seguir expandiendo el negocio en Europa.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector, trabajará junto a los responsables de los distintos países europeos para adaptar la estrategia global a las particularidades de cada mercado, reforzando la posición del grupo en banca privada, distribución y clientes institucionales.

Antes de su incorporación, ejercía como director ejecutivo de Credit Suisse en Luxemburgo —entidad ahora integrada en UBS—, donde lideró un equipo de más de 350 profesionales y fue responsable del desarrollo estratégico de su plataforma de gestión patrimonial en Europa.