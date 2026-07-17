Self Bank suprime las comisiones de compra en una selección de ETFs en alianza con grandes gestoras

Self Bank, la filial digital de Singular Bank, ha anunciado el lanzamiento de una campaña comercial estratégica dirigida a los inversores en gestión pasiva. La entidad financiera ha alcanzado acuerdos de colaboración con cuatro de las mayores firmas internacionales del sector —WisdomTree, Fidelity, Amundi y VanEck— para eliminar por completo la comisión de corretaje en las operaciones de compra de una amplia gama de fondos cotizados (ETFs).

Esta exención de costes se aplica en exclusiva a los clientes de Self Bank y se activa en las órdenes de compra que cumplan con determinados importes mínimos y condiciones operativas, las cuales ya se encuentran detalladas en la plataforma web del banco. Asimismo, el equipo directivo de la firma ha confirmado que se encuentra trabajando activamente para incorporar nuevas gestoras de inversión y ampliar el abanico de fondos beneficiados por la medida en los próximos meses.

La selección de ETFs libres de comisión de compra se ha diseñado para cubrir un amplio espectro de estrategias financieras, permitiendo a los clientes minoristas e institucionales de la firma reequilibrar sus carteras sin fricciones de costes