The Salmar, el nuevo hotel de Satocan y Grupo Fuertes en Tenerife con vistas al Atlántico

Costa de San Miguel de Abona, en Tenerife, recibe a The Salmar. Este nuevo complejo de cuatro estrellas superior, adquirido en copropiedad por el holding Grupo Fuertes y el grupo canario Satocan, será gestionado de forma íntegra por este último, consolidando así su primera apertura en la isla de Tenerife, que ya gestiona complejos en Gran Canaria y Fuerteventura.

El establecimiento en primera línea de mar se ha sometido a un ambicioso proyecto de reforma integral orientado a fundirse con el entorno de manera armónica. Durante el proceso se ha preservado intacta su característica fachada blanca, mientras que el diseño de interiores se ha desarrollado bajo una estética marcadamente doméstica y acogedora. El objetivo del diseño es evocar la calidez y el confort de esos rincones especiales que cualquiera desearía para su propio hogar.

Con una ubicación privilegiada frente a una cala resguardada, la estancia en The Salmar se concibe bajo la metáfora de viajar a bordo de un gran crucero. Desde sus estancias —diseñadas de forma amplia, variada y con personalidades muy distintas entre sí— los huéspedes podrán disfrutar en primera persona del sonido de las olas, de la luz del sur y de un acceso directo al paseo marítimo que conecta San Miguel de Abona con el pulso del pueblo pesquero de Los Abrigos. Todos los detalles del complejo y sus canales de reserva ya se encuentran disponibles a través de su dirección oficial (https://www.thesalmar.com/).

Como parte de este respeto por la identidad del lugar, la emblemática imagen de San Blas, el santo local, ha encontrado un nuevo espacio de honor en el proyecto. Con el fin de otorgarle un lugar destacado y de mucho más fácil acceso para fieles y visitantes, la estatua se ha reubicado directamente en la entrada principal del hotel.

La propuesta gastronómica del complejo sumará próximamente un pilar fundamental con la apertura del restaurante de su nuevo partner, bautizado como Camarote. Este espacio culinario ofrecerá una cuidada carta especializada en la cocina de brasa y los productos del mar. Para favorecer la integración con la vida

local, el establecimiento dispondrá de un acceso totalmente independiente desde la propia avenida marítima, permitiendo la entrada directa a los comensales sin necesidad de transitar por el vestíbulo principal del hotel.

Para dar vida a este entorno, el hotel ha conformado su tripulación mediante dinámicas de selección humanas y cercanas. “En la hostelería tradicional se contratan perfiles; en The Salmar buscamos anfitriones”, explica Javier Edodey, director del complejo. “Nos importan las personas que saben leer un silencio, que entienden nuestro ritmo y que cuidan los detalles con naturalidad. Queremos saber si miramos hacia el mismo horizonte”. Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el equipo de selección de Satocan llevó a cabo un job dating que reunió a casi 80

personas que se presentaron como candidatos a formar parte del equipo del nuevo hotel.

El desembarco en Tenerife constituye un verdadero orgullo y un hito estratégico para la división turística de Satocan. Tras consolidar una reconocida trayectoria en Gran Canaria y Fuerteventura con complejos de fuerte identidad —como Salobre Hotel Resort & Serenity, Gold, Marina Suites, Marina Bayview, los campos de golf de

Salobre y Buendía Corralejo Nohotel —, la firma traslada su contrastado modelo de hospitalidad a una nueva costa.