‘Todo encaja, aplasta tu caja’, la iniciativa de Ecoembes para aprovechar mejor el contenedor azul

Ecoembes impulsa «Aplasta tu caja«, una iniciativa orientada a mejorar el aprovechamiento de los contenedores azules de papel y cartón a través de un gesto sencillo pero decisivo: plegar las cajas antes de depositarlas.

La puesta en marcha de este proyecto supone dar respuesta a una de las situaciones que con más frecuencia afecta al correcto uso de estos contenedores, independientemente de su tamaño o de la frecuencia de recogida. La propuesta surge en el marco de Circular Talent Lab XVI, la nueva edición del programa de innovación de Ecoembes que conecta talento joven con retos reales de la economía circular.

En los últimos años, el aumento de las compras online y la mayor circulación de embalajes de cartón han cambiado los hábitos de consumo incrementado la cantidad de cajas que llegan al contenedor azul.

Cuando estos envases se depositan sin plegar, generan huecos, reducen la capacidad efectiva del contenedor, dificultan un aprovechamiento adecuado de su volumen interior y generan situaciones de desbordamiento.

En este contexto, «Aplasta tu caja» pone el foco en un gesto cotidiano que puede tener un impacto directo en la eficiencia del proceso de recogida, que comienza con el depósito de estos elementos.

Un grupo de seis profesionales con perfiles multidisciplinares concluyó que, además de reforzar la concienciación ciudadana, era necesario facilitar que los usuarios pudieran aplastar sus cajas en el lugar de recogida. Para hacerlo, proponen incorporar un sistema de palanca o pedal en el contenedor, que cumpliría este objetivo, evitando que se generen grandes espacios vacíos.

La campaña se articula bajo el concepto creativo «Todo encaja, aplasta tu caja«, un mensaje cercano y directo con el que el equipo de Circular Talent Lab persigue concienciar a la ciudadanía sobre un hábito sencillo, pero de gran impacto.

Innovación aplicada para mejorar el sistema de reciclaje

Circular Talent Lab es un programa que se desarrolla desde TheCircularLab, el centro de innovación abierta de Ecoembes en Logroño. En este espacio de co-creación, la organización impulsa proyectos orientados a anticipar retos, probar nuevas respuestas y seguir avanzando hacia un modelo más circular en la gestión de los residuos.

Con iniciativas como esta, Ecoembes continúa explorando, de la mano de talento joven, nuevas soluciones para optimizar la gestión de los residuos y reforzar la eficacia del sistema de reciclaje.

Incorporar nuevas miradas a desafíos cotidianos del sistema, facilita impulsar fórmulas de innovación aplicada que conectan conocimiento, experimentación y utilidad práctica para responder a retos reales de la economía circular.