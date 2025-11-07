UBP defiende el potencial del factor calidad ante la rotación del mercado

El último año ha sido complejo para las estrategias centradas en compañías de calidad, un factor que ha quedado rezagado frente al valor y al crecimiento. Sin embargo, Martin Moeller, gestor del fondo UBAM 30 Global Leaders de Union Bancaire Privée (UBP), considera que esta tendencia se revertirá: “El factor calidad no lo está haciendo tan bien como el mercado global ahora mismo, pero a largo plazo ha demostrado su fortaleza. En algún momento volverá el interés por la calidad”.

Lanzada en 2010, la estrategia acumula 15 años de histórico y ha superado al índice MSCI World en el largo plazo. Su enfoque se centra en compañías con flujos de caja estables y elevados retornos sobre la inversión, características que, según Moeller, “ofrecen una mejor protección en momentos de incertidumbre”. Entre las principales posiciones del fondo figuran Microsoft, Google, Amazon y TSMC, junto con empresas europeas de los sectores de consumo, salud e industriales.

“Nuestro trabajo no es perseguir el corto plazo, sino identificar las compañías que seguirán creando valor dentro de cinco años. Cuando el mercado vuelva a mirar hacia la calidad, queremos estar ahí antes que los demás”, afirma Moeller.

UBP reconoce que 2025 es un año complicado para este estilo de inversión

El gestor reconoce que 2025 ha sido un año complicado para este estilo de inversión. “El mercado ha premiado a las tecnológicas de alto crecimiento y a los bancos europeos, dos segmentos que no suelen cumplir los criterios de rentabilidad y estabilidad que buscamos”, explica.

Para adaptarse al nuevo ciclo tecnológico, el equipo ha realizado ajustes relevantes en la cartera, especialmente en el ámbito tecnológico. “Durante años pensamos que el software era la mejor forma de exponerse al avance de la inteligencia artificial, pero la realidad es que el hardware ha concentrado los beneficios. Por eso hemos reducido peso en software y aumentado exposición en hardware”, señala.

Moeller destaca la creciente concentración del sector tecnológico: “El hardware se ha convertido en un oligopolio. Nvidia y TSMC dominan el mercado. Antes era un campo más equilibrado, pero hoy solo unos pocos jugadores se reparten todo el pastel”.

Además, el fondo ha incorporado por primera vez en años un banco en su cartera y ha rotado parte de sus posiciones de tecnología médica hacia farmacéuticas con mejores perspectivas. “Las compañías de medtech tuvieron un gran impulso durante el Covid, pero llevan dos años sin crecimiento. Hemos aprovechado para entrar en farmacéuticas que acaban de superar un patent cliff y presentan buenos pipelines”, concluye el gestor.