Un escape de gas provoca cortes simultáneos en tres líneas de Metro de Madrid

La circulación de Metro se ha visto interrumpida este martes de forma simultánea en tres líneas del suburbano -en la 2 (en el tramo de Alsacia a Goya), 5 (desde Quintana hasta Rubén Darío) y 6 (entre O’Donnell y Nuevos Ministerios)-, debido a que, en el transcurso de las obras de renovación en la estación de Ventas, se ha picado una tubería de gas provocando un escape.

La incidencia, que ha afectado a casi 30 estaciones, se ha producido sobre las 10.00 horas cuando, en el transcurso de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas, «se ha picado una tubería de gas» y «por precaución, se ha decidido cerrar» esos tramos después de detectarse la avería, según han trasladado a EFE fuentes de Metro de Madrid.

Los primeros cortes se han dado en la Línea 2 de Metro (Las Rosas-Cuatro Caminos), que en un inicio solo afectaba a las estaciones de La Elipa y Ventas, pero ha llegado a extenderse a las estaciones de la línea entre Alsacia y Sol.

En la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), el corte, que en un inicio afectaba a las estaciones de Quintana, El Carmen, Ventas y Diego de León, se encuentra activo entre Quintana y Rubén Darío, también en ambos sentidos, y durante más de media hora la interrupción del servicio se ha extendido entre El Capricho y Gran Vía.

La línea 6, que ya se encuentra restablecida excepto en Manuel Becerra, próxima a las Ventas y cerrada desde las once de la mañana, ha estado sin servicio entre O’Donell y Nuevos Ministerios, en ambos sentidos.

En total, casi una treintena de estaciones se han visto afectadas.

Desde Emergencias Madrid han informado de que se han cortado los accesos al entorno de la plaza de toros de Las Ventas desde la M-30 y la calle Alcalá, en sentido de subida, entre el coso y la plaza de Manuel Becerra, lo que ha provocado algo más de afluencia de tráfico.

La Policía Municipal ha desplegado asimismo un «amplio cordón de seguridad».