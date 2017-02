Mejores memes del Real Madrid Napoli

Real Madrid y Nápoles empatan 1-1 tras la disputa de los primeros 45 minutos del choque de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que disputan en el estadio Santiago Bernabéu.

El jugador del Nápoles Lorenzo Insigne abrió en el marcador en el minuto 8 con un disparo lejano que sorprendió al portero costarricense Keylor Navas. Después, en el 18, Karim Benzema empató el partido con un remate de cabeza tras un centro desde la banda derecha de Dani Carvajal.

Estos son los mejores memes que las redes sociales han publicado del partido del Real Madrid Napoli.

Benzema fallando goles cantados… pic.twitter.com/abCHWCTiE6

PUBLICIDAD

— My Name Is Draken (@BorjinhaMCVeras) 15 de febrero de 2017