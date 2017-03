¿Duerme poco? Pues atención a lo que dicen los médicos

“Dormir no es perder el tiempo” o “dormir más es vivir más” son lemas que deberían entrar en los programas educativos de las escuelas, según ha dicho a Efe la jefa de Neurofisiología y coordinadora en la Unidad del Sueño del hospital de la Vall d’Hebron, Odile Romero.

Con motivo de la conmemoración, mañana, del Día Mundial del Sueño, que este año se celebra bajo el lema “Dormir profundamente nutre la vida”, Romero ha recordado que los españoles duermen de media una hora menos que los europeos y que entre un 10 y un 15 % toma hipnóticos para poder conciliar el sueño.

“La calidad del sueño es fundamental para la salud, pero eso todavía no ha entrado en las escuelas y los adolescentes suelen dormir menos de lo que deberían”, ha denunciado la doctora, que critica el exceso de fármacos que se consumen en España para dormir.

“El consumo de Orfidal o Trankimazin es altísimo y aumenta con la edad, y aún más en mujeres”, ha advertido Romero, que también es secretaria de la junta directiva de la Sociedad Española del Sueño.

Las situaciones laborales desfavorables, como el paro, son las causas más habituales para padecer insomnio. “En la consulta vemos a muchas personas que perdieron el trabajo hace unos años y han agotado el subsidio. La pérdida de capacidad adquisitiva es quizá la mayor causa de dormir mal”, ha añadido la especialista.

Romero ha puesto como ejemplo que son las personas que trabajan por cuenta ajena las que tienen menos problemas para dormir, mientras que las que tienen asalariados a su cargo son las que peor calidad de sueño presentan.

La doctora lamenta que haya pocas unidades médicas especializadas de sueño. “En Alemania o Estados Unidos sí existen somnólogos, aquí no es una especialidad”, ha especificado

Además de provocar enfermedades, la desmotivación, estrés y dolor de cabeza son otros de los efectos sobre los niños que duermen poco, han advertido el neurocientífico y profesor de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Diego Redolar, y la profesora de Psicología y Educación de la UOC Amalia Gordóvil.

“El sueño es clave para funciones fisiológicas y psicológicas como el crecimiento, el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Está demostrado ya en bebés”, ha apuntado Redolar.

Gordóvil recuerda que en un experimento con ratones que consistía en no dejarlos descansar “todos los animales murieron”, por lo que ha avisado de que si de manera crónica no se duerme bien, el sistema nervioso del niño puede llegar a no funcionar correctamente y a sufrir una falta de concentración.

El médico de familia y miembro de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) Jesús Pujol ha recalcado que dormir mal está vinculado a la aparición de enfermedades cardíacas, renales, hipertensión y diabetes.

“La falta de sueño también afecta al ritmo del pensamiento, la capacidad de reacción, de trabajar, de aprender y convivir. Dormir con un sueño de calidad y en el momento adecuado es tan importante como la dieta y el ejercicio físico”, ha indicado este médico, que opina que “mantener el hábito de dormir el número de horas adecuadas depende de nuestra manera de vivir y del valor que le damos al sueño como fuente de salud”