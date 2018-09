Daniel Lacalle: “Se está fiando todo a aumentar los ingresos por una mayor presión fiscal”

Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, analiza las palabras de la ministra Nadia Calviño, y asegura que es un error seguir presionando a la clase media.



El prestigioso economista asegura “lo que está diciendo Nadia Calviño además es incorrecto, ninguno de esos organismos dice que es bueno aumentar el déficit estructural aumentando el gasto corriente y eso no aumenta el crecimiento potencial. Todo lo contrario, lo que hace ese aumento de endeudamiento constante es reducir el crecimiento potencial”.



“Una sociedad no prospera si no mejora en el ahorro y así su clase media no puede mejorar”

“Uno de los problemas que se está planteando aquí es que se está fiando todo a aumentar los ingresos por una mayor presión fiscal. El problema fundamental además es poner unos escollos enormes al ahorro. Una sociedad no prospera si no mejora en el ahorro y así su clase media no puede mejorar. Si le pones escollos no paran de bajar el listón de los que son ricos”.

Añade que “se demuestra que la recaudación empeora, la inversión a largo plazo también, la renta disponible se utiliza cada vez más para gasto corriente y cada vez hay menos para inversión…no es verdad que cuanto más aprietes a la clase media vas a trabajar más”.